暫定体制のチェルシーが4シーズンぶりにFA杯ファイナルへ！　田中碧先発のリーズは4強で散る

🔵先制はチェルシー🔵



ネトのクロスを完璧に合わせたのは

キャプテンの #エンソ・フェルナンデス ‼️



得意の2列目からの飛び出しから

ヘディングでゴールに叩き込み

一歩前に出る🦶



🏆 FAカップ準決勝

⚔️ チェルシー v リーズ

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