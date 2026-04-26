なんばグランド花月 （C）ORICON NewS inc.

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　吉本新喜劇の金原早苗（39）が26日、自身のインスタグラムを更新し、ボディコンテスト大会で優勝したことを報告した。

【写真】ボディコンテスト大会優勝を報告した吉本新喜劇・金原早苗

　金原は「大好きな沖縄でマッスルゲートに出場！」し、「ウーマンズレギンス163cm超級」優勝に加え、新ジャンル「ビーチビキニ163cm超級」で、「念願の念願の初代王者になりました」と伝え、「ほんとーにほんとーにわたしはまわりの皆さんのサポートのお陰だと思っております」と感謝をつづった。

　美ボディショットも複数添え、「これからもボディメイクは続けていきます　せっかく綺麗な身体になれたんだもの笑　まだまだわたしはビキニを着るぞ!!!」としたためた。

　ファンからは「おめでとう」「鍛えたスタイル素敵です！」「早苗さん ナイスボディー」「ええ身体やなぁ〜」など、多数の声が寄せられている。

　金原は、1987年03月19日生まれ。2006年の金の卵オーディションで吉本新喜劇入団。滝川クリステルや高市早苗氏のモノマネでも知られる。