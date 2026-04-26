滝沢クリステルのモノマネ芸人、ボディコンテンスト大会で優勝を報告 吉本新喜劇・金原早苗…「ええ身体」に反響
吉本新喜劇の金原早苗（39）が26日、自身のインスタグラムを更新し、ボディコンテスト大会で優勝したことを報告した。
【写真】ボディコンテスト大会優勝を報告した吉本新喜劇・金原早苗
金原は「大好きな沖縄でマッスルゲートに出場！」し、「ウーマンズレギンス163cm超級」優勝に加え、新ジャンル「ビーチビキニ163cm超級」で、「念願の念願の初代王者になりました」と伝え、「ほんとーにほんとーにわたしはまわりの皆さんのサポートのお陰だと思っております」と感謝をつづった。
美ボディショットも複数添え、「これからもボディメイクは続けていきます せっかく綺麗な身体になれたんだもの笑 まだまだわたしはビキニを着るぞ!!!」としたためた。
ファンからは「おめでとう」「鍛えたスタイル素敵です！」「早苗さん ナイスボディー」「ええ身体やなぁ〜」など、多数の声が寄せられている。
金原は、1987年03月19日生まれ。2006年の金の卵オーディションで吉本新喜劇入団。滝川クリステルや高市早苗氏のモノマネでも知られる。
【写真】ボディコンテスト大会優勝を報告した吉本新喜劇・金原早苗
金原は「大好きな沖縄でマッスルゲートに出場！」し、「ウーマンズレギンス163cm超級」優勝に加え、新ジャンル「ビーチビキニ163cm超級」で、「念願の念願の初代王者になりました」と伝え、「ほんとーにほんとーにわたしはまわりの皆さんのサポートのお陰だと思っております」と感謝をつづった。
ファンからは「おめでとう」「鍛えたスタイル素敵です！」「早苗さん ナイスボディー」「ええ身体やなぁ〜」など、多数の声が寄せられている。
金原は、1987年03月19日生まれ。2006年の金の卵オーディションで吉本新喜劇入団。滝川クリステルや高市早苗氏のモノマネでも知られる。