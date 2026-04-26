「人生で初めて見た。マチダの３選手が衝突」ACLE決勝での１プレーにサウジメディアが仰天。ファンも驚き「一体何が起こったんだ？」
現地４月25日にサウジアラビアで開催されたアジア・チャンピオンズリーグエリートの決勝戦で、FC町田ゼルビアは地元のアル・アハリ・サウジと対戦。延長戦の末に０−１で激戦を落とした。
68分に相手DFが一発退場し、町田は数的優位に立つも得点を奪えずにいると、延長戦開始直後の96分に痛い一発を浴びた。
初出場で優勝という快挙をあと一歩で逃したなか、76分には珍しい出来事が起こった。
町田のCKの場面で、キッカーの相馬勇紀はショートコーナーを選択。前寛之にパスを出したのだが、リターンパスを受けようとした相馬と、同じくボールに寄ってきた中山雄太が正面衝突してしまったのだ。前も接触に巻き込まれ、結局その場にいる３人全員がピッチに倒れ込んでしまった。
この場面をサウジメディアがXで「こんなの人生で初めて見た。チャンピオンズリーグ決勝で、マチダ・ゼルビアの３選手が衝突」と綴り、世界中に拡散。映像を見たサッカーファンからは「しかも全員味方...初めて見た」「一体何が起こったんだ？」「このサインプレー成功していたら１点入ってたような気がする」といったコメントが寄せられている。
なお、日本代表での経験も積んでいる相馬と中山の29歳コンビは、しばらく起き上がれなかったが、治療を受けてプレーを再開した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「人生で初めて見た」サウジメディアが公開した町田３選手の衝突シーン
68分に相手DFが一発退場し、町田は数的優位に立つも得点を奪えずにいると、延長戦開始直後の96分に痛い一発を浴びた。
初出場で優勝という快挙をあと一歩で逃したなか、76分には珍しい出来事が起こった。
この場面をサウジメディアがXで「こんなの人生で初めて見た。チャンピオンズリーグ決勝で、マチダ・ゼルビアの３選手が衝突」と綴り、世界中に拡散。映像を見たサッカーファンからは「しかも全員味方...初めて見た」「一体何が起こったんだ？」「このサインプレー成功していたら１点入ってたような気がする」といったコメントが寄せられている。
なお、日本代表での経験も積んでいる相馬と中山の29歳コンビは、しばらく起き上がれなかったが、治療を受けてプレーを再開した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「人生で初めて見た」サウジメディアが公開した町田３選手の衝突シーン