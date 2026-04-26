「人生で初めて見た。マチダの３選手が衝突」ACLE決勝での１プレーにサウジメディアが仰天。ファンも驚き「一体何が起こったんだ？」

「人生で初めて見た。マチダの３選手が衝突」ACLE決勝での１プレーにサウジメディアが仰天。ファンも驚き「一体何が起こったんだ？」