純烈弟分「モナキ」おヨネ、ファン公言のME:Iと念願コラボ「成功したオタクすぎる」「待ってました」と反響相次ぐ
【モデルプレス＝2026/04/26】純烈の酒井一圭がプロデューサーを務める4人組男性グループ・モナキのグループのTikTokが4月24日に更新された。メンバーのおヨネがガールズグループ・ME:I（ミーアイ）と踊る様子が公開され、反響が寄せられている。
【写真】バズリ中の純烈弟分「待ってました」推しとのコラボ風景
以前、生配信を通じて「ME:Iさんがめちゃくちゃ大好き」とME:Iのファンであることを公言していたおヨネ。TikTokで話題となっている楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をME:Iが踊っていたことについて触れ、「ME:Iさんに踊っていただけたのを本番の前に車で見た時に心臓が跳ね上がるかと思いました」と嬉しそうに語っていた。
おヨネがME:Iのファンだと公言して以降、ファンからは2組のコラボレーションを望む声が多数。24日には「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をモナキの4人と、以前TikTokで同曲を踊っていたTSUZUMI（海老原鼓）、RINON（村上璃杏）の6人で踊る様子がモナキのアカウントで公開された。
また、同日にはME:IのアカウントでTSUZUMI、RINON、おヨネの3人でME:Iの楽曲「Update ME」の“アプデダンス”をノリノリで披露する様子が投稿された。最後には、おヨネが2人と目を合わせ、興奮気味に「ありがとうございます！」と感謝を伝えていた。
2組の待望のコラボレーションにSNS上では、「待ってました」「最高すぎる」「おヨネ、成功したオタクすぎる」「おヨネのダンスキレキレすぎる」と反響が寄せられている。
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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【写真】バズリ中の純烈弟分「待ってました」推しとのコラボ風景
◆おヨネ、ファン公言のME:Iと念願コラボ
以前、生配信を通じて「ME:Iさんがめちゃくちゃ大好き」とME:Iのファンであることを公言していたおヨネ。TikTokで話題となっている楽曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」をME:Iが踊っていたことについて触れ、「ME:Iさんに踊っていただけたのを本番の前に車で見た時に心臓が跳ね上がるかと思いました」と嬉しそうに語っていた。
また、同日にはME:IのアカウントでTSUZUMI、RINON、おヨネの3人でME:Iの楽曲「Update ME」の“アプデダンス”をノリノリで披露する様子が投稿された。最後には、おヨネが2人と目を合わせ、興奮気味に「ありがとうございます！」と感謝を伝えていた。
2組の待望のコラボレーションにSNS上では、「待ってました」「最高すぎる」「おヨネ、成功したオタクすぎる」「おヨネのダンスキレキレすぎる」と反響が寄せられている。
◆純烈の弟分・モナキって？
モナキは、純烈リーダー・酒井一圭プロデュース「セカンドチャンスオーディション」の応募者約1000人の中から選ばれたメンバー中心に構成された平均年齢33歳の4人組グループ。「もなき」とは古語で “名もなき”“心もなき”“物もなき”の短縮形として使われることが多く、酒井が、メンバーを「無味無臭」と評したことから、 「もなき」が持つ、 「有名でない」「無心である」「たいしたことがない」という意味と重なって、グループ名に決定した。
メンバーのじん、ケンケンは戦隊ヒーローシリーズ俳優出身者、サカイJr.は一級建築士の資格を持つ帰国子女、最年少のおヨネは高校生で「THEカラオケ★バトル」出場経験があるなど、華やかな経歴。メジャーデビュー前に、デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」のSNSでの動画が6億回再生突破、人気すぎてミニライブが当日中止になるなど、超異例・空前のバズりを記録している。（modelpress編集部）
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