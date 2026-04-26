開催：2026.4.26

会場：カウフマン・スタジアム

結果：[ロイヤルズ] 12 - 1 [エンゼルス]

MLBの試合が26日に行われ、カウフマン・スタジアムでロイヤルズとエンゼルスが対戦した。

ロイヤルズの先発投手はコール・ラガンズ、対するエンゼルスの先発投手はウォルバート・ウレーニャで試合は開始した。

2回裏、4番 サルバドール・ペレス 2球目を打ってレフトスタンドへのホームランでロイヤルズ得点 KC 1-0 LAA、8番 ニック・ロフティン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 2-0 LAA

3回裏、4番 サルバドール・ペレス 初球を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 3-0 LAA、8番 ニック・ロフティン カウント3-0から押し出しの四球でロイヤルズ得点 KC 4-0 LAA

4回表、3番 ジョ・アデル 2球目を打ってセンターへのホームランでエンゼルス得点 KC 4-1 LAA

6回裏、3番 ビンセント・パスクアンティノ カウント3-2から押し出しの四球でロイヤルズ得点 KC 5-1 LAA

7回裏、7番 マイケル・マッシー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 6-1 LAA、さらにショートが悪送球でロイヤルズ得点 KC 8-1 LAA

8回裏、8番 ニック・ロフティン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 10-1 LAA、1番 カーター・ジェンセン 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでロイヤルズ得点 KC 12-1 LAA

試合は12対1でロイヤルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はロイヤルズのコール・ラガンズで、ここまで1勝4敗0S。負け投手はエンゼルスのウォルバート・ウレーニャで、ここまで0勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-26 11:12:17 更新