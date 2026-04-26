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YouTubeチャンネル「a0とnonkyuruの駅攻略」が「京王線高架化、この6年間でどう変わった？進捗を一気見！2020/4→2026/4を比較｜前面展望」を公開した。動画では、2030年度の完了を目指す京王線（笹塚～仙川間）の連続立体交差事業について、過去と現在の前面展望映像を並べて比較し、その進捗と街の変化を解説している。



京王線の笹塚駅から仙川駅手前までの約7.2kmを高架化し、25カ所の踏切を廃止するこのプロジェクトは、事業中の連続立体交差事業として東京都で最長である。動画では、元駅員であるa0氏の撮影映像とnonkyuru氏のナレーションのもと、2020年4月と2026年4月の状況が左右の画面で比較される。代田橋駅周辺では、高架橋の造り替えや仮線用のエレベーター設置が進み、明大前駅では2面4線の高架駅に向けた駅部の高架橋が姿を現している。桜上水駅については、車庫線も高架化されるため「広大な高架下空間を持つことになります」と解説された。



また、高架化に伴う駅舎の変化にも言及している。「代田橋、上北沢、千歳烏山の3駅が高架化されることにより、京王線に残っていた、昔ながらの地下駅舎タイプの駅は消滅することとなります」と、貴重な情景が失われる事実も織り交ぜられている。さらに、用地確保が遅れていた千歳烏山駅の南側でも着工が確認され、全区間の用地取得率は90%に達したという。仙川橋梁付近では、直上に建設した線路を「ジャッキダウンして切り替える方式」を採用するなど、特殊な工事手順も紹介された。



動画の最後には、用地確保の完了から橋脚の建設、仮線への切り替えへと着実に進む大規模工事のリアルな歩みが映し出される。単なる風景の変化にとどまらず、都市インフラがどのようにアップデートされていくのかを学べる、知的好奇心を刺激される内容となっている。