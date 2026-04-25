＜速報＞青木瀬令奈が1アンダーでハーフターン 長野泰雅が単独首位
＜前澤杯 3日目◇25日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞国内男子ツアーは第3ラウンドが進行している。連日のアンダーパーをマークしている青木瀬令奈は、この日も1バーディ・ボギーなしでハーフターン。トータル3アンダーの66位タイで後半戦へと入った。
【写真】禁断の内部公開？ ハイパーカーのエンジンをのぞき見
ツアー1勝の長野泰雅がトータル15アンダーで首位に立ち、1打差の2位タイには佐藤大平、吉田泰基、今平周吾、香妻陣一朗が続いている。青木と同じ女子選手の清本美波と横山翔亜は、それぞれトータル4オーバーの92位タイ、トータル7オーバーの97位タイとしている。約1年ぶりにツアー参戦となる片山晋呉は、トータル6アンダーの53位タイ。昨年覇者の小西たかのりはトータル5アンダーの56位タイでプレーしている。今大会の賞金総額は2億円。優勝賞金は4000万円。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞前澤杯のリーダーボード
【写真】脚線美が際立ちます ラウンドガールフォト集
青木瀬令奈 プロフィール＆成績
青木瀬令奈は連日アンダーの快進撃 次なるターゲットは「60台を出したい」
米女子メジャーのリーダーボード
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