セリエA 25/26の第34節 ナポリとクレモネーゼの試合が、4月25日03:45にスタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナにて行われた。

ナポリはラスムス・ホイルンド（FW）、アリソン・サントス（MF）、ケビン・デブルイネ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するクレモネーゼはデイビッド・オケレケ（FW）、フェデリコ・ボナッツォーリ（FW）、マルティン・パジェロ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の3分に試合が動く。ナポリのケビン・デブルイネ（MF）のアシストからスコット・マクトミネイ（MF）がゴールを決めてナポリが先制。

さらに45分ナポリが追加点。相手チーム選手のオウンゴールにより2-0。さらにリードを広げる。

さらに45+3分ナポリが追加点。ケビン・デブルイネ（MF）がゴールで3-0。3点差となる。

ここで前半が終了。3-0とナポリがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、クレモネーゼは同時に3人を交代。ウォーレン・ボンド（MF）、デイビッド・オケレケ（FW）、ロマーノ・フロリアーニ（DF）に代わりアルベルト・グラッシ（MF）、ヤリ・バンデピュッテ（FW）、アレッシオ・ゼルビン（MF）がピッチに入る。

52分ナポリが追加点。バニャ・ミリンコビッチサビッチ（GK）のアシストからアリソン・サントス（MF）がゴールで4-0。4点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。4-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ナポリが4-0で勝利した。

2026-04-25 05:50:17 更新