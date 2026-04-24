ボートレース平和島の「BTS黒石17周年記念ウェーブ21杯第72回報知杯」が24日に開幕した。初日動きが光っていた一人が、初のA（2）級昇級が懸かる石原光（30＝静岡）だ。

2号艇で臨んだ前半の1Rは2コースからコンマ19の5番手スタート。1マークは4カドの井上一輝に捲られたが、しぶとく差してバックは3番手で浮上した。だが、2マークで乙津康志に内を突かれて3着競りになり、競り負けて4着に終わった。

後半は8R3号艇で登場。3コースからスタートは杉山太陽、市橋卓士と並ぶコンマ12の2番手。イン宇野弥生がトップスタートを踏み込んだが、石原は迷わずツケマイを放ち先頭に躍り出た。バックではインで残した宇野が迫ってきたが、振り切って1着を奪取。早々に巻き返した。

「初日後半のスタートは全速。捲り切れたのはエンジンがいいからでしょう。ただ、前半で回転不足が分かってそれをしっかり調整できました。それで欲しかった押しが来ましたね」と調整の方向性をつかんで舟足は上々の仕上がりだ。

初日の4、1着で今期勝率を5・47（4月23日終了時点でA2級ボーダーは5・43）まで引き上げた石原。それでも「A級勝負は考えないで行きたい」といつも通りの平常心で臨む構えだ。2日目は2R5号艇の1走。1マーク自在に立ち回って抜け出しを図る。