『名探偵プリキュア！』変身プリチューム キュアアルカナ・シャドウなりきりセット発売へ
大人気アニメ『名探偵プリキュア！』（たんプリ）の変身プリチューム「キュアアルカナ・シャドウなりきりセット」が25日に発売される。
【画像】本格的なデザイン！キュアアルカナの変身コスチュームセット
キュアアルカナ・シャドウになりきれるカチューシャ・イヤリング・コスチュームのセットアイテムが新登場。対象年齢は3才以上で、価格は1万1440円（税込）。対象サイズは、身長約95〜115cm、胴囲約45〜53cmとなっている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
『名探偵プリキュア！』は、シリーズ初の探偵プリキュアが誕生し、1999年が舞台。主人公の明智あんなは、マコトミライタウンに暮らす14歳の中学２年生で、誕生日に現れた妖精・ポチタンと、お部屋にあったペンダントに導かれて2027年から1999年のまことみらい市にタイムスリップする。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
【画像】本格的なデザイン！キュアアルカナの変身コスチュームセット
キュアアルカナ・シャドウになりきれるカチューシャ・イヤリング・コスチュームのセットアイテムが新登場。対象年齢は3才以上で、価格は1万1440円（税込）。対象サイズは、身長約95〜115cm、胴囲約45〜53cmとなっている。
キュアアルカナ・シャドウ／森亜るるかは、「プリキュア」であるにも関わらず、何故か「怪盗団ファントム」として活動しているミステリアスな少女。マイペースで型にはまらない性格。口数は少ないが、実は熱い想いを内に秘めている。アイスが大好物で誕生日は「11月1日」。名乗りは「神秘と秘密で包み込む キュアアルカナ・シャドウ！」となっている。
名探偵に憧れている14歳の女の子・小林みくると出会うと事件が発生し、大切なものを盗まれて困っている人を見逃せない2人は【名探偵プリキュア】に変身して、「そのナゾ！キュアット解決！」と笑顔を推理で守りながら、あんなが元の時代に戻る手掛かりを探すストーリーが描かれる。
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