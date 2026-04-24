声優の東雲はるがゲーム実況 スマホ「nubia Neo 5 GT」新発売 ZETジャパン
中国の大手通信機器・端末メーカーのZETジャパンは4月21日、都内でnubiaブランドのゲーミングスマホ「nubia Neo 5 GT」新製品発表会を開催した。公式スペシャルサポーターで声優の東雲はるさんがコスプレ衣装で登場し、トークセッションや新製品端末を使って荒野行動のデモンストレーションを行った。
youtube配信のゲーム実況などでも人気を博す東雲はるさんは「ゲームに特化したスマホは、従来の端末と比べてゲーム中のストレスから解放されるのでさらにゲームに集中できて嬉しいです。他の端末と違って、いちいち設定画面に戻らなくてもいいし、一括で操作できるのも楽ですね。勝率をあげることができるのがすごいですね」と話した。
「nubia Neo 5 GT」は、長時間のゲームプレイでも熱くなりにくい23000RPMの高速冷却ターボファンを内臓。6210mAhの大容量バッテリーで電池残量を気にせずに1日中ゲームに熱中できる。アクションゲームやFPSでの操作精度を高めたショルダートリガーによって、より直感的で臨場感のあるプレイを楽しむことが可能になった。またAIのゲームパートナー「Demi 2.0」がリアルタイムで戦術をアドバイスしてくれる機能も搭載した。
ZETジャパンの黄副社長は「同社は2018年からゲームマーケティングを強化し、昨年から日本マーケットに向けてnubia Foldを発売するなど新たなチャレンジをしてきました。今回の端末でも、より多くの人が勝てる経験をしてほしい」と話した。
ZETジャパンモバイルターミナル事業部商品企画本部のピーター・デン本部長は「デミが声かけをして勝ち方を教えてくれる。友人がそばにいてくれるような体験ができるので、ゲームをしながら日常の中で、デミとのコミュニケーションを楽しんでほしい」と語る。
2026年4月23日以降から国内の家電量販店やAmazon、楽天市場などのECサイトで、順次販売開始する。また、発売に合わせて4月23日〜5月10日までの先着475名様の購入者限定で、「nubia Gamepad 2」をプレゼントするキャンペーンも実施している。
新製品の投入によってゲーマーのサブ端末としても、ゲーム初心者にとっても「誰もが勝てるゲーミング体験を手にできる時代に突入した。「nubia Neo 5 GT」は荒野行動のほかに、Free Fire(英語版）などのゲームに対応しており、今後は日本市場の動向によって、機能や市場をさらに拡大していくとしている。
youtube配信のゲーム実況などでも人気を博す東雲はるさんは「ゲームに特化したスマホは、従来の端末と比べてゲーム中のストレスから解放されるのでさらにゲームに集中できて嬉しいです。他の端末と違って、いちいち設定画面に戻らなくてもいいし、一括で操作できるのも楽ですね。勝率をあげることができるのがすごいですね」と話した。
ZETジャパンの黄副社長は「同社は2018年からゲームマーケティングを強化し、昨年から日本マーケットに向けてnubia Foldを発売するなど新たなチャレンジをしてきました。今回の端末でも、より多くの人が勝てる経験をしてほしい」と話した。
ZETジャパンモバイルターミナル事業部商品企画本部のピーター・デン本部長は「デミが声かけをして勝ち方を教えてくれる。友人がそばにいてくれるような体験ができるので、ゲームをしながら日常の中で、デミとのコミュニケーションを楽しんでほしい」と語る。
2026年4月23日以降から国内の家電量販店やAmazon、楽天市場などのECサイトで、順次販売開始する。また、発売に合わせて4月23日〜5月10日までの先着475名様の購入者限定で、「nubia Gamepad 2」をプレゼントするキャンペーンも実施している。
新製品の投入によってゲーマーのサブ端末としても、ゲーム初心者にとっても「誰もが勝てるゲーミング体験を手にできる時代に突入した。「nubia Neo 5 GT」は荒野行動のほかに、Free Fire(英語版）などのゲームに対応しており、今後は日本市場の動向によって、機能や市場をさらに拡大していくとしている。