生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャは、足裏をぐりぐりと刺激する健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を4月下旬から全国のドン・キホーテ系列店舗、アピタ、ピアゴなど（一部店舗除く）で先行発売を開始する。

「ゴリラの裸足（はだし）」は、“インパクト設計”と“おもしろスパイス”で世の中のリアルなニーズに応える「ゴリラシリーズ」の製品。

近年、夏場には若年層を中心に、リカバリーサンダルなどの健康志向のサンダルがSNSを中心に話題となり、気軽に履ける機能性サンダルの需要が拡大している。

そこで同社は、「ゴリラのひとつかみ」をはじめとする健康家電もラインアップする「ゴリラシリーズ」から、健康に着目したサンダルが作れないかと考え、同製品を企画した。



「ゴリラの裸足（はだし）」

同製品は、インソール部分に設置された立体的なゴリラの顔による足裏への刺激と、製品全体に施したモコモコとした凹凸のあるユニークなデザインによって、歩くたびに足裏へ心地よい刺激を与える新感覚のサンダルとなっている。

特長は、インソール部分だけでなく、アウトソールやアッパー部分に至るまで、球体が集合したような凹凸のあるデザインで、今までにない立体感のあるサンダルとのこと。

インソールの中央部分には、他の凹凸より約5mm高く設計した立体的なゴリラの顔を配置している。歩くたびに足裏をしっかり刺激し、履くだけで心地よい体験ができる。

衝撃吸収性と弾力性に優れたEVA素材を採用しているため、見た目のボリューム感に反して軽量で柔らかく、長時間の使用でも負担を感じにくく、日常使いしやすいとのこと。

誰でも使いやすいブラック、グレー、ホワイトのベーシックカラーに加え、夏らしく涼しげなミントグリーンをラインアップした全4色展開となっている。

［発売日］4月下旬

ドウシシャ＝https://www.doshisha.co.jp