金子駆大は暫定10位と好発進 星野陸也48位、桂川有人64位 欧州ツアー中国大会は初日順延
＜ボルボ中国オープン 初日◇23日◇上海エンハンス・アンティンGC（中国）◇7188ヤード・パー71＞中国で行われているDPワールド（欧州）ツアーは、初日の競技が日没順延となった。5人が2日目に競技を持ち越している。
【写真】桂川との結婚が判明した小祝さくら
昨季、日本ツアー賞金王の金子駆大は5バーディ・1ボギーの「67」をマーク。4アンダーの暫定10位タイと、上位で第2ラウンドに入る。1アンダーの星野陸也は48位タイ。イーブンパーの桂川有人は64位タイにつけている。中国ツアー資格で出場する水野眞惟智は3オーバー・107位タイ、大関翔は6オーバー・145位タイ、林拓海は7オーバー・147位タイと出遅れた。アレハンドロ・デル・レイ（スペイン）が「61」を記録し、10アンダーで暫定トップ。1打差の2位に地元・中国のゾウ・ヤンハン、2打差の3位にショーン・ノリス（南アフリカ）が続いている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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