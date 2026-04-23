MAZZEL・RAN、赤がワンポイントのブラック衣装「プラダを着た悪魔２」期待ポイント明かす
【モデルプレス＝2026/04/23】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のRAN（ラン）が4月23日、都内で行われた映画「プラダを着た悪魔２」（5月1日公開）ジャパンプレミアイベントに登壇。赤がワンポイントのブラック衣装で登場した。
【写真】23歳MAZZELメンバー「小さい時からイケメン」あどけない幼少期ショット
黒い衣装で登場したRANは、本作について「20年ぶりということで、作品の中では、キャラクターたちがどんな時を過ごして、アンディとミランダが1発目に何を話すのかっていうところがすごい楽しみです」と期待。衣装については「黒でまとめてはいるんですけど、ワンポイントで赤を入れてきたりしてすごいスッキリとしてきました」と語った。
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアにはRANのほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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◆RAN、赤がワンポイントのブラック衣装で登場
黒い衣装で登場したRANは、本作について「20年ぶりということで、作品の中では、キャラクターたちがどんな時を過ごして、アンディとミランダが1発目に何を話すのかっていうところがすごい楽しみです」と期待。衣装については「黒でまとめてはいるんですけど、ワンポイントで赤を入れてきたりしてすごいスッキリとしてきました」と語った。
◆「プラダを着た悪魔２」
2006年に公開され、“働く女性のバイブル”として世界中を熱狂させた名作「プラダを着た悪魔」。ジャーナリストを夢見るアンディが、厳しく完璧主義なカリスマ編集長ミランダのもとで、自分を磨きながら成長していく姿は、“オシャレと仕事のモチベーション”として、今なお多くの人々に勇気を与え続けている。そして、その続編「プラダを着た悪魔２」が5月1日にアップグレードして帰ってくる。
ジャパンプレミアにはRANのほか、ジャパンアンバサダーのモモとサナ（TWICE）、プレミアゲストとして長谷川京子、山田優、三吉彩花、谷まりあ、柏木悠（超特急）、せいら、インフルエンサーゲストのAMI・AYA、GYUTAE、井手上漠、江野沢愛美が登壇した。（modelpress編集部）
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