【漢字クイズ】「兎に角」はなんて読む？会話でも使うフレーズ！

普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！

「兎に角」はなんて読む？ 兎（うさぎ）に角？と、不思議な漢字の取りあわせですよね。 実は、会話の中でもよく使われる身近な言葉なのです。 いったい、なんと読むのかわかりますか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は、「とにかく」でした！ 兎に角というフレーズは、さまざまなニュアンスでよく使われていますね。 「できるかは別として、とにかくやってみよう」「とにかくすぐに現場を見ましょう」「あの子はとにかく明るい」など。 「とにかく」と近い意味も持っている言葉に「とかく」があり、それと同じ読み方の「兎角」という熟語も存在します。 そのため、「とかく」という言葉に「兎角」という字をあてて書くことも。 しかし、もともと「兎角」は兎の角、つまり現実にはありえないものを例えた言葉。「とにかく」という言葉とは、違った意味になるのです。 みなさんはわかりましたか？ 家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！ 《参考文献》 ・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）

・『日本大百科全書』（小学館）

ライター Ray WEB編集部