【漢字クイズ】「兎に角」はなんて読む？会話でも使うフレーズ！
普段の生活でよく使う言葉なのに、実は間違って読んでいた！そんな漢字、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな漢字クイズをご紹介。就活や社会人生活で恥をかかないように、今一度確かめておきましょう！
「兎に角」はなんて読む？
兎（うさぎ）に角？と、不思議な漢字の取りあわせですよね。
実は、会話の中でもよく使われる身近な言葉なのです。
いったい、なんと読むのかわかりますか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「とにかく」でした！
兎に角というフレーズは、さまざまなニュアンスでよく使われていますね。
「できるかは別として、とにかくやってみよう」「とにかくすぐに現場を見ましょう」「あの子はとにかく明るい」など。
「とにかく」と近い意味も持っている言葉に「とかく」があり、それと同じ読み方の「兎角」という熟語も存在します。
そのため、「とかく」という言葉に「兎角」という字をあてて書くことも。
しかし、もともと「兎角」は兎の角、つまり現実にはありえないものを例えた言葉。「とにかく」という言葉とは、違った意味になるのです。
みなさんはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
《参考文献》
・『デジタル大辞泉』（小学館）
・『精選版 日本国語大辞典』（小学館）
・『日本大百科全書』（小学館）
ライター Ray WEB編集部