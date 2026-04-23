まるで母親のような行動を取るゴールデンレトリバーの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で24万2000回再生を突破し、「幸せな寝起き」「お母さんみたい笑」「プロレスかとw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：朝、娘のスマホが鳴り響いていたので見に行った結果→大型犬が…まるで『本当の母親』のような光景】

アラームが鳴り響く朝

TikTokアカウント「sona.golden1」の投稿主さんは、ゴールデンレトリバーの『そな』ちゃんとの日々を紹介しています。ある日の朝、一家の娘さんの部屋で、スマホのアラームが鳴り響いていたそう。娘さんは社会人ですが、ちょっぴり朝が苦手な様子。なかなか起き上がることが出来ず、アラームが鳴りっぱなしになっていたのでした。

そんな娘さんを見かねて部屋に向かったのは、なんとそなちゃん！そなちゃんは、意気揚々とベッドに飛び乗り、娘さんを起こそうと体の上に乗ったといいます。体重33キロのそなちゃんに乗られた娘さんは、「大丈夫だから～」とわずかに手を動かしたそう。

スマホを咥えて枕元に…！？

既に目覚めていることをアピールした娘さんですが、なかなか起き上がらなかったそうです。そこで、そなちゃんはスマホを枕元に持っていくことに。床に転がっていたスマホを咥えて、娘さんの耳元に置いたのでした。あまりに賢い行動に、思わず感嘆してしまいます…！

それでも起きない娘さんの隣に伏せて、「大丈夫？間に合う？」と心配そうな表情を浮かべていたというそなちゃん。その姿は、まるで本当のお母さんのよう…。

そなちゃんは、毎朝5時に起きて、家族の部屋を順番に周り起こしてあげているのだとか。こんなに可愛い目覚まし役がいたら、起きずにはいられないでしょうね♡

この投稿には、「最高の目覚ましですね！」「ほんとに表情豊かで可愛い」「この子いたら寝坊とかしないだろうな」など、多くのコメントが寄せられています。

豪快なスキンシップにキュン♡

そなちゃんは、家族の中でも娘さんのことが特に好きなのだそうです。しかし、自分の体の大きさを把握してはいないよう…。娘さんに甘えるときは、思いきり体当たりして「構って！」とアピールするといいます。

ときには、助走をつけて娘さんに飛び掛かろうとするというそなちゃん。娘さんへの愛があふれすぎて、ついつい度が過ぎてしまうそなちゃんなのでした！

TikTokアカウント「sona.golden1」には、他にもそなちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：TikTokアカウント「sona.golden1」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。