開催：2026.4.23

会場：エンゼルスタジアム

結果：[エンゼルス] 7 - 3 [ブルージェイズ]

MLBの試合が23日に行われ、エンゼルスタジアムでエンゼルスとブルージェイズが対戦した。

エンゼルスの先発投手はホセ・ソリアーノ、対するブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアーで試合は開始した。

3回裏、3番 ジョ・アデル 6球目を打ってライトへの犠牲フライでエンゼルス得点 LAA 1-0 TOR

4回裏、6番 ノーラン・シャヌエル 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 2-0 TOR

5回裏、2番 マイク・トラウト 8球目を打ってレフトスタンドへのホームランでエンゼルス得点 LAA 3-0 TOR

7回表、9番 タイラー・ハイネマン 5球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでブルージェイズ得点 LAA 3-1 TOR、1番 ネーサン・ルークス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 LAA 3-2 TOR、2番 アーニー・クレメント 5球目を打ってピッチャーへのタイムリーヒットでブルージェイズ得点 LAA 3-3 TOR

7回裏、6番 ノーラン・シャヌエル 2球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでエンゼルス得点 LAA 6-3 TOR、7番 ボーン・グリッソム 3球目を打ってセカンドへのタイムリーヒットでエンゼルス得点 LAA 7-3 TOR

試合は7対3でエンゼルスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はエンゼルスのブレント・スーターで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はブルージェイズのトーマス・ナンスで、ここまで0勝2敗0S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で3打数、1安打、0打点、打率は.207となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-23 07:04:10 更新