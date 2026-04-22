インスタグラムを更新

体操女子の杉原愛子（TRyAS）が20日、自身のインスタグラムを更新。5位だった全日本個人総合選手権について報告し、自身がプロデュースする体操のユニホーム「アイタード」にも「どっちの色が好きですか？」と問いかけると、反響が広がった。

19日まで行われた全日本個人総合選手権で5位だった杉原。「怪我なく無事に終えることができ、本当にホッとしています」「自分の気持ちの弱さにも改めて気づくことができました」などと報告した。

大会では自身がプロデュースする、「アイタード」を着用。太もも上部まで覆われた「アイタード」は日本初の「スパッツ型レオタード」特化ブランドで、公式サイトでは「『下着が見える』心配を解消します」とされ、これまでも杉原が着用して話題となっていた。

予選は白とシルバー、決勝はゴールドと黒の「アイタード」で演技。「ちなみに…アイタードはどっちの色が好きですか？」と問いかけると、ファンからは様々な声が上がった。

「金が好きです 黒との組み合わせが素敵ですね」

「どちらも素敵ですが、シルバーは愛子ちゃんのお肌の色にも合ってて、切り返しの高いデザインがさらに足を長くみせていて素敵でした」

「アイタードは両方とも好きです」

「どちらもお似合いです」

杉原は昨秋の世界選手権の種目別床運動で金メダルを獲得。今年も世界選手権の代表入りを目指し、5月のNHK杯に臨む。



（THE ANSWER編集部）