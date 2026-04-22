グンゼは、日本製、天然素材にこだわったブランド「the GUNZE（ザ グンゼ）」から、「綿100％リブグループ」を新たに展開する。同商品は、メンズ・レディース展開の綿100％インナー。脇縫いなし・洗濯タグなしで肌への刺激を軽減し、トレンドのリブ素材でアウター見えも叶える。レディースのハーフトップは、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を採用したことで、綿100％かつ胸回りの縫い目ゼロを実現するだけでなく、カップのズレや洗濯時の煩わしさを解消した新たなアイテムとなっている。

「the GUNZE」は、長年にわたり、綿素材の研究開発と品質管理に取り組んできた「グンゼにしかできないここちよさ」を追求し、日本製×天然素材にこだわったブランド。ほどよいフィット感や縫い目の少ない仕様など、日本人の体型を考えたきめ細やかな設計で、まるで着ていないような着心地を生み出してきた。人の肌に一番近い肌着だからこそ、流行に左右されない不変のニーズに応えるため、天然素材にこだわり続けている。

一昨年にリニューアルし、肌着っぽい見た目からカジュアルなデザインに進化した。家族それぞれにぴったりの一枚が見つかるように、メンズ、レディースだけでなく、キッズも展開している。また、上質感のあるシンプルなパッケージを採用しており、大切な人へのギフトとしても選びやすい仕様となっている。



「綿100％リブハーフトップ」

「綿100％リブグループ」のハーフトップは、綿100％のやさしい着心地になっている（カップ除く）。カップをヨーク（胸部分にあてた布）に接着するという、グンゼ史上初の「一体型接着カップ」を実現した。カップのズレや洗濯時の煩わしさを解消している。タグは転写プリント、縫い目が少なく肌ストレスも最小限とのこと。乾燥機対応で手入れも簡単だという。

［小売価格］

ハーフトップ：2750円

クルーネックTシャツ：2420円

タンクトップ：2420円

ボクサーブリーフ（前あき）：1870円

10分袖インナー：2420円

半袖インナー：2090円

タンクトップ：1980円

（すべて税込）

グンゼ＝https://www.gunze.co.jp