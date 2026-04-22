ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「この人はもしかして…！ 初恋の人がママ友の同級生？」偶然の事実… 「この人はもしかして…！ 初恋の人がママ友の同級生？」偶然の事実に心が動き始めた…！もしかして再開できる!? 「この人はもしかして…！ 初恋の人がママ友の同級生？」偶然の事実に心が動き始めた…！もしかして再開できる!? 2026年4月22日 11時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 高校の同級生だったなんて…そんな偶然から、初恋の人への想いがよみがえってきました。理想とはかけ離れた毎日だからこそ、あの時代の輝く姿が心に響いてしまい…。ついには、ママ友を通じて、彼の現在の姿をもっと知りたくなってしまうのです。>>【まんが】初恋の人は今何してる？(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】初恋の人は今何してる？ 逃げ続けたスマホの中身…ついに開かれた画面に映った“決定的な証拠”とは？【裏切りには代償を Vol.18】 「夫と別居したいから助けて…」夫の姉からの電話…焦る夫に妻は「お義姉さんを助けてあげないの？」と逆提案