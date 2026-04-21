きのう午後、山形市で、軽乗用車とライトバンが衝突する事故があり、軽乗用車を運転していた女性が意識不明の重体となっています。

【画像】車体は大きく破損...事故現場

警察は、女性が事故前から意識を失っていた可能性なども含めて、調べを進めています。

消防などによりますときのう午後２時過ぎ、山形市嶋北で「事故があってケガ人がいる」などと消防に通報がありました。

事故があったのは主要地方道山形羽入線の交差点近くで、軽乗用車とライトバンが衝突したということです。

この事故で、軽乗用車を運転していた中山町の無職の女性（６６）が意識不明の状態で病院に搬送されました。

女性は首を脱臼骨折するなどの大けがもしているということです。ライトバンを運転していた東根市に住む５５歳の女性にけがはありませんでした。

■駐車場に止まっていた軽乗用車が歩道を乗り越え...

警察や、事故当時現場付近にいた人によりますと、道路に面した駐車場に止まっていた軽乗用車が歩道を乗り越えて車道にはみ出し、右から進行してきたライトバンと衝突したということです。



ライトバンは当時、天童方面に向かって北進していて、信号機は青だったということです。

警察は、女性が事故前から意識を失っていた可能性なども含めて、調べを進めています。

■大きく破損した車体（事故現場）