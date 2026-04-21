片岡愛之助、新幹線乗車中に地震「品川駅で…」「真っ暗です」
歌舞伎俳優の片岡愛之助が20日、オフィシャルブログを更新。同日午後に東北地方の三陸沖で発生した地震の影響で、自身が乗り込んでいた新幹線も影響を受けたことやその後無事に新幹線を下車したことを報告した。
愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。
この日、「新幹線停電です」と題してブログを更新。「明日東京でCM撮りなので戻ってる所ですが、新幹線が品川駅で止まってしまいました」と報告し、「しかも真っ暗です」と新幹線車内の写真とともに状況を説明。
続けて「青森の方で地震の様ですが、大丈夫でしょうか。地震で止まったとのアナウンスです」とつづり、「皆様どうぞ無事であって下さい」と呼びかけた。
その後、「ご心配有難う御座いました」と題してブログを更新し、「品川駅で扉が開いてたので品川駅で降りられました」と無事を報告。「岩手、青森、そして周りの方々もどうか無事で、そして気をつけて下さいね」と改めて呼びかけ、ブログを締めくくった。
愛之助は、３日から26日まで名古屋・御園座で上演されている歌舞伎版「ルパン三世」第２弾「流白浪燦星 碧翠（へきすい）の麗城」で主演を務め、流白浪燦星（ルパン三世）、 石川五ェ門の二役を演じている。
続けて「青森の方で地震の様ですが、大丈夫でしょうか。地震で止まったとのアナウンスです」とつづり、「皆様どうぞ無事であって下さい」と呼びかけた。
その後、「ご心配有難う御座いました」と題してブログを更新し、「品川駅で扉が開いてたので品川駅で降りられました」と無事を報告。「岩手、青森、そして周りの方々もどうか無事で、そして気をつけて下さいね」と改めて呼びかけ、ブログを締めくくった。