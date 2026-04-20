ゼンリンは、地図がデザインされた文具や雑貨を販売するブランド「Map Design GALLERY」から、日本列島の白地図をベースに自分色の地図にアレンジできる新商品「白地図キャンバストートバッグ／日本列島」と「白地図キャンバスミニポーチ」を、Map Design GALLERYオンラインストアで4月17日から、各店舗で4月19日から販売を開始した。また、「地図の日（寛政12（1800）年旧暦閏4月19日は、伊能忠敬が一回目の測量の旅となる蝦夷地に向けて、江戸を出発した日といわれている）」を記念し、期間限定コンテンツの公開や新商品が当たるキャンペーンなど、地図の日WEEK特別企画を実施している。

同社 商品企画担当 川上 裕子氏は、「旅行の思い出をノートに記録するように、このトートバッグにも旅先で訪れた場所を残していき、楽しかった記憶を手にしてもらいたいという想いから、白地図と、あえて余白を残したデザインに仕上げた。購入後も“自分だけの地図”を完成させていく過程を楽しんでもらえるアイテムになっている。ミニポーチとのセットアップはもちろん、ピンバッジやキーホルダーを付けてアレンジするのもおすすめ。旅の思い出をカタチにし、長く楽しんでもらえるとうれしい」とコメントしている。



「白地図 キャンバストートバッグ／日本列島」

「白地図 キャンバストートバッグ／日本列島」は、メモ帳やファイル、折りたたみ傘などをざっくり入れて持ち歩ける、カジュアルなマチ付トートバッグ。色は生成り、ブラック、ダークグレー（EC 限定）の3色展開。都道府県の境界線が入った日本列島の白地図をベースに、新幹線や高速道路の交通網、そして空港の位置には飛行機のデザインをあしらっている。



「白地図 キャンバスミニポーチ」

「白地図 キャンバスミニポーチ」は、カードやコスメなどの小物整理に便利なサイズのミニポーチ。カラビナ付きのため、バッグやリュックに付けて持ち歩くことができる。ラインナップは、北海道地方、東北地方、関東地方、中部地方、近畿地方、中国地方、四国地方、九州・沖縄地方の8エリア展開となる。

地図の日WEEK特別企画では、4月19日の「地図の日」を記念して、期間中は買い物ポイントをアップ。また、SNS公式アカウントでのキャンペーン、およびオンラインストアの特設サイトでは地図を楽しめる盛りだくさんのコンテンツを期間限定で公開している。

［小売価格］

白地図 キャンバストートバッグ／日本列島：3630円

白地図 キャンバスミニポーチ：1540円

（すべて税込）

［発売日］4月17日（金）から順次

ゼンリン＝https://www.zenrin.co.jp