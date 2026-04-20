20日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数291、値下がり銘柄数239と、値上がりが優勢だった。



個別ではセイワホールディングス<523A>、ＱＤレーザ<6613>、イーディーピー<7794>がストップ高。光フードサービス<138A>、カウリス<153A>、アストロスケールホールディングス<186A>、ロゴスホールディングス<205A>、インフォメティス<281A>など20銘柄は年初来高値を更新。グローバルウェイ<3936>、コアコンセプト・テクノロジー<4371>、ＢＣＣ<7376>、ジェリービーンズグループ<3070>、マイクロ波化学<9227>は値上がり率上位に買われた。



一方、ツクルバ<2978>、ユナイテッド＆コレクティブ<3557>、サイエンスアーツ<4412>、クラシコ<442A>、ベーシック<519A>など8銘柄が年初来安値を更新。ＭＦＳ<196A>、リファインバースグループ<7375>、ノースサンド<446A>、ＦＩＸＥＲ<5129>、フォルシア<304A>は値下がり率上位に売られた。



株探ニュース