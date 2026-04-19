射手座・女性の運勢

仕事方面で新展開がありえる今週。現在、自分自身に新たな目標、課題を持ち、それに向かって大きな挑戦を繰り広げている、威勢のいい状態の射手座です。よき理解者の存在や刺激を与えてくれる環境があるようですが、今後はまた次第に忙しくなってきて、やや気が散り始める予感がします。射手座自身もそうですが、その理解者はこの状況にいっそうストレスを感じるのでしょう。板挟みになることもあるため、射手座自身も頭の切り替えが重要になります。もし当てはまるなら、仕事の話はその相手にしないほうがいいね。

射手座・男性の運勢

仕事方面で新しいことがありそうです。それ自体は肯定的な流れですが、現在の射手座が真剣に取り組んでいる挑戦的な内容との両立は、少し難しくなってくるのでは。特にいまはそんな射手座に共感し、前向きな刺激を送り続けてくれている誰かや、特定の状況があるようなので、そちらと仕事方面はもろにぶつかり合うかもしれません。射手座としては板挟みのような状態ですが、できればバランスをとって進みたいものです。ただ、実際に協力し合っている人がいるなら、仕事の話題は避けましょう。ストレスが増すことになりそうですから。

占い：アストロカウンセラー・まーさ