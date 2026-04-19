ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、中身がシャカシャカ動いて楽しい「ベイマックス」デザイン「フレークアクリルキーホルダー」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「フレークアクリルキーホルダー」ベイマックス

© Disney

価格：2,290円（税込）

本体サイズ：【キーホルダー本体】幅約8cm×高さ約8.5cm、【ボールチェーン長さ】約10cm

セット内容：アクリルキーホルダー本体、ボールチェーン

販売店舗：ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「ベイマックス」デザインのアクリルキーホルダー。

フレークがシャカシャカ動いて楽しい、仕掛けたっぷりのキーホルダーです。

作品の世界観をぎゅっと詰め込んだデザインで、ビビッドでポップなカラーリングもかわいい！

© Disney

表と裏で異なるデザインになっているのもポイントです。

裏面には“サンフランソーキョー”とデザインされた風船を持った「ベイマックス」の姿が描かれています☆

© Disney

さらに、バッグやポーチに付けやすいボールチェーン付き。

透明感があり、アートが綺麗に映える発色の良いアクリル素材が使用されています。

大きめのサイズ感でバッグやリュックのアクセントにもぴったりなディズニー雑貨！

中身がシャカシャカ動いて楽しい「ベイマックス」デザイン「フレークアクリルキーホルダー」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

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