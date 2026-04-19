Image:株式会社tsumugi

この記事は2026年3月19日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

マイナンバーカードを持ち歩く機会が増える昨今。顔写真や名前だけ見せたいのに、個人番号や住所まで見えてしまうのは少し気になるもの。

そんな“見せたくない情報まで見えてしまう問題”を解決するために生まれたのが、専用カードケース「hide me」です。

必要な情報だけ見せたい

Image:株式会社tsumugi

「hide me」の最大の特徴は、マイナンバーカード専用設計であること。

病院の受付や本人確認など、マイナンバーカードを提示する場面が増えてきましたが、「できれば顔写真だけ見せたい」「個人番号や住所までは見せたくない」と感じたことがある人も多いはず。

Image:株式会社tsumugi

必要な場面で提示するのは、顔写真や有効期限などの基本情報だけというケースがほとんど。

「hide me」は、それ以外の住所や個人番号などの重要な情報をケースに入れたまま隠せる設計になっており、必要以上の情報を見せずにスマートに提示できます。

Image:株式会社tsumugi

窓部分にはクリア保護シートが貼られているため、出ている部分を傷や汚れ、ほこりから守ります。

Image:株式会社tsumugi

必要な情報だけスマートに見せられる「hide me」。これそ、マイナンバーカード時代のお悩みに応えてくれる“あるとちょっとうれしい”アイデアアイテムです。

【大切な情報を守る】マイナンバーカード専用のセキュリティ機能付きカードケース 4,230円 【数量限定 15％OFF】マイナンバーカード専用ケース「hide me」 1点 商品をチェックする

スキミング防止機能で安心

「hide me」はケースに入れた状態では電波を遮断する仕様になっており、不正な読み取りリスクの軽減が期待できます。

Image:株式会社tsumugi

普段は意識しない部分だからこそ、さりげなく対策できるのは大きな安心材料。「特別なことはしたくないけれど、最低限の対策はしておきたい」。そんな人にもちょうどいいセキュリティアイテムです。

薄さ約4mm。日常に自然になじむミニマルデザイン

Image:株式会社tsumugi

機能性だけでなく、日常使いのしやすさにも配慮されているのも「hide me」の魅力。厚さは約4mmの薄型設計。財布やバッグに入れてもかさばりにくい仕様です。

Image:株式会社tsumugi

マイナンバーカードは表面に1枚、裏面には診察券などを2枚収納可能。さらに上部には、レシートやお札を入れられるポケットも備えています。

最大6ポケットの収納力で、病院や行政手続きに必要なカード類をすっきり整理。薄型でいて、こんなに収納できるとは秀逸！

Image:株式会社tsumugi

本革のような風合いの合成皮革を使用し、上質感のある仕上がり。セキュリティグッズにありがちな無機質さではなく、普段使いの小物として自然に持てるのも魅力です。

個人情報をスマートに管理する、令和時代ならではのアイデアアイテム「hide me」。ぜひ一度チェックしてみてください。

【初めての方限定】先着100名｜500円OFFウェルカムクーポン 配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年4月30日（木）23:59 クーポン金額：500円OFF ※お一人様1回限りです。 ※初回限定クーポンは、CoSTORYで初めてご購入いただく方のみが対象です。 ※すでにCoSTORYの会員登録をお済みの方にはさらにお得なクーポンを配布しています。4月16日配信のメールマガジンをご確認ください。 ※他のクーポンコードや割引キャンペーンとの併用はできません。 ※クーポンを利用して購入した商品をキャンセル・返品された場合、クーポンの再発行や返還はいたしかねます。 ※クーポンの換金や、第三者への譲渡・転売は固くお断りいたします。 ※限定数に達し次第、有効期間内であってもクーポンはご利用いただけなくなります。 ※上限に達し次第、本ページにて終了の旨を告知いたします。 ※本キャンペーンは予告なく内容の変更、または終了する場合がございます。予めご了承ください。

【大切な情報を守る】マイナンバーカード専用のセキュリティ機能付きカードケース 4,230円 【数量限定 15％OFF】マイナンバーカード専用ケース「hide me」 1点 商品をチェックする

＞＞【大切な情報を守る】マイナンバーカード専用のセキュリティ機能付きカードケース

Image:株式会社tsumugi

Source:CoSTORY