『自分のことを人間だと思っている』と言われたというマルプーさん。思った以上に納得せざるを得ない、人間味が強すぎるお姿が話題になっているのです。

思わず笑顔になること間違いなし、愛くるしさ満点のその光景は記事執筆時点で141万回を超えて表示されており、5.2万件のいいねが寄せられることとなりました。

【写真：知人に犬を見せたら『自分のことを人間だと思っている』と言われ…思わず納得する『まさかの光景』】

『自分のことを人間だと思っている』と言われた犬

Xアカウント『@potato_maltipoo』に投稿されたのは、マルプー「ぽてと」くんのお姿。

飼い主さんは、犬の心理学を学んでいるご友人から『ぽてとくんは、自分のことを人間だと思っている』と言われたのだそう。

思った以上に『納得の光景』が話題

思った以上に納得せざるを得ない、人間味が強すぎるお姿が話題になっているのです。

二足歩行でキリッと立ち上がり、ひょっこりとお顔を覗かせていたというぽてとくん。そのお姿はまるで『なにしてるの？』なんて話しかけてきた小さな男の子のようなものだったそう。

ふわふわでもこもこ、ぬいぐるみのようなお姿をしているのにも関わらず…なぜか隠しきれない人間味。

ぽてとくんが自分のことを人間だと思っていることを納得せざるを得ないのはもちろんのこと、なぜか可愛くて甘えん坊で小さな男の子…なんて細かい設定まで想像が広がってしまうそのお姿は、多くのユーザーを笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「実際、人間と暮らしている犬や猫は自分を犬や猫と思ってない子が多いみたいですよね」「間違ってないよ！ｗ」「ぬいぐるみみたいで可愛い」「この姿、まるで人間」「うちのマルチーズは自分は人間で家族で一番偉いと思ってます」「こちらも同じですｗ」などのコメントが寄せられています。

甘えん坊でわんぱくな男の子の日常が大人気

2025年5月12日生まれのぽてとくんは、甘えん坊でわんぱくな一面も持つ男の子。その一挙一動はあまりにも尊く愛くるしいもので、飼い主さんのみならず多くのユーザーを虜にしています。

ママさん、パパさんに溺愛されながらのびのびと幸せに暮らすぽてとくんのお姿は、日々多くのユーザーにマルプーの魅力やたくさんの癒しを発信しています。

写真・動画提供：Xアカウント「@potato_maltipoo」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。