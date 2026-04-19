大阪ミナミの絶景！道頓堀川をクルージング「とんぼりリバークルーズ」

大阪観光で絶大な人気を誇る”道頓堀”数々の映画やテレビドラマなどでも見た賑やかなネオン看板に、人々が行き交う”えびす橋”、大阪へ来たならば必ず一度は訪れてみたい場所、関西人には馴染みのある活気溢れるエネルギッシュな街を象徴する”道頓堀川”をクルーズする「とんぼりリバークルーズ」をご紹介します。

大阪ミナミの絶景！道頓堀川をクルージング

乗船受付は、遊歩道「とんぼりリバーウォーク」北岸の「ドン・キホーテ道頓堀店」川側入り口横（東側）、目の前の太左衛門橋船着場から出発します。

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毎日11:00～21:00まで運航

クルーズは、毎日11:00～21:00まで毎時00分、30分に運航 しており、窓口にて直接購入するか、公式ホームページにてweb予約にて購入可能です。

クルーズは約20分間

「とんぼりリバークルーズ」のクルーズ船では、エージェントさんと一緒に大阪の道頓堀の調査に向かう！をテーマに、道頓堀川にかかる橋や景観を調査しながら約20分間のクルーズが楽しめます。

道頓堀川にかかる9つの橋を周遊

周遊コースは、道頓堀川にかかる日本橋・相合橋・太左衛門橋・戎橋・道頓堀橋・新戎橋・大黒橋・深里橋・浮庭橋の9つの橋になります。

橋の由来や見どころの解説つき

まずは、道頓堀川東側にかかる「相合橋」や「日本橋」まで橋の下を潜りながら調査。橋についての由来や見どころなどの解説つきなので、事前調べがなくとも楽しめるのが嬉しいですね。

クルーズは、まるでアトラクション

開放感溢れるクルーズは、ワクワクの体験です。道頓堀を知り尽くしたエージェントさんのわかりやすい解説はまるでアトラクションのよう。

個性豊かな解説にも注目

どちらのエージェントさんが担当されるかは、当日のおたのしみ。個性豊かな解説も”大阪らしさ”が詰まった笑いの絶えないクルーズの醍醐味です。

道頓堀のネオン看板は迫力満点！

船から見る道頓堀のネオン看板は、迫力満点の圧巻の世界が広がります。目の前に広がる景色はお写真、動画にて撮影タイムが設けられているので記念撮影！

クルーズのフィナーレは、音楽に合わせてみんなでダンスしたり、リズムに合わせて手を叩いたりと、乗船するお客様と一堂となり「太左衛門橋船着場」へ到着します。

とんぼりリバークルーズ

大阪府大阪市中央区宗右衛門町7-13

太左衛門橋船着場

お問い合わせ（一本松海運）

受付時間 9:00～17:00

050-1807-4118

※乗船受付は、遊歩道「とんぼりリバーウォーク」北岸の「ドン・キホーテ道頓堀店」川側入り口横（東側）、乗船場はその目の前となります。

※楕円形の観覧車（ドン・キホーテ道頓堀店）を目印にお越し下さい。