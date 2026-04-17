【略語クイズ】「Special Effects」の略語は？ゲーマーならすぐにわかるかも！

あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたは正解がわかりましたか？

ヒントは、映像などに関連したある技術のことですよ。

「Special Effects」の略語はなんでしょうか？

正解は「SFX」でした！

SFXとは、特殊メイクなどを用いて、現実にはありえない映像や特殊な効果を生み出す技術のことです。

この技術が使われた有名な作品として、「ジュラシック・パーク」や「キングコング」などが挙げられます。

ちなみに、類似した技術に「VFX（Visual Effects）」と呼ばれる技術もあります。

こちらは舞台装置や撮影技術を用いて、宇宙や怪獣などの想像上の世界や再現不可能な現象を生み出す視覚効果技術のことで、主に特撮などで使われていますよ。

これらは、「effects」の発音をFXと表記し、SFXと呼ばれているそうです。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

《参考文献》

・『デジタル大辞泉』（小学館）

・『Adobe』