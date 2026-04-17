「たけのこの里」がタワマンに！ バーチャル空間に具現化された「あの家」が300戸限定で分譲販売
明治は、人気菓子「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた「あの家」を、バーチャル空間に具現化した「フォレストタワー たけのこの里」を、きのたけ不動産公式ウェブサイトで、300戸限定で先着順に分譲販売中だ。
【写真】タワマンライフをバーチャル空間で体験！ 「フォレストタワー たけのこの里」詳細
■「たけのこの里」らしい遊び心と本気度を両立した体験
本プロジェクトは、長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試みで、「存在しない場所を所有する」という体験価値を提供する企画。「たけのこの里」のパッケージに描かれてきた里山や家々という“空想の風景”を、現代のテクノロジーと解釈によって再構築し、「もしも、たけのこの里が実在したら？」という発想がかたちとなった。
今回分譲販売されるのは、「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた「あの家」を、「永久保有権付 デジタル物件」として具現化したタワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」。2026年3月末に分譲販売された「フォレストヒルズ きのこの山」が「一戸建て」だったのに対し、本企画では「たけのこの里」の形状をモチーフにした「タワーマンション」として展開。これまで「きのこ派vsたけのこ派」として親しまれてきた両ブランドが、「戸建て派vsタワマン派」という新たな対決構図として具現化された。
バーチャル空間に具現化された「フォレストタワー たけのこの里」は、「たけのこの里」の形状をモチーフに設計されているほか、間接照明はたけのこの里型、シャンデリアは竹をイメージしたデザインを採用。すべての住戸に、固有の「権利証書（NFT付）」が発行されており、スマートフォンをカードキーにかざすことで、専用空間にアクセスすることができ、購入者は自分の部屋に友達を招待し、一緒に焚火を眺めたり、ダイニングで語らうといったコミュニケーションもとることができる。
バーチャル空間上の分譲地の利用期間は、2029年3月10日（土）までの期間限定。なお、本分譲は、実在するマンションではないため、登記・建築確認・固定資産税の対象外となっている。
【写真】タワマンライフをバーチャル空間で体験！ 「フォレストタワー たけのこの里」詳細
■「たけのこの里」らしい遊び心と本気度を両立した体験
本プロジェクトは、長年親しまれてきたブランドの世界観を拡張する試みで、「存在しない場所を所有する」という体験価値を提供する企画。「たけのこの里」のパッケージに描かれてきた里山や家々という“空想の風景”を、現代のテクノロジーと解釈によって再構築し、「もしも、たけのこの里が実在したら？」という発想がかたちとなった。
今回分譲販売されるのは、「たけのこの里」のパッケージ内に描かれた「あの家」を、「永久保有権付 デジタル物件」として具現化したタワーレジデンス「フォレストタワー たけのこの里」。2026年3月末に分譲販売された「フォレストヒルズ きのこの山」が「一戸建て」だったのに対し、本企画では「たけのこの里」の形状をモチーフにした「タワーマンション」として展開。これまで「きのこ派vsたけのこ派」として親しまれてきた両ブランドが、「戸建て派vsタワマン派」という新たな対決構図として具現化された。
バーチャル空間上の分譲地の利用期間は、2029年3月10日（土）までの期間限定。なお、本分譲は、実在するマンションではないため、登記・建築確認・固定資産税の対象外となっている。