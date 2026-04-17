引っ越し当日、もの言いたげに家を見ていましたよね？

単なる家好きのママなのでしょうか…

「すべて理想通り！とても気に入っているの」と褒めたり、「なにもかもぶち壊し…」とダメ出ししてみたり。なんか、言葉の端々が気になりますよね…？

>>【まんが】私の家が奪われる…!?

(ウーマンエキサイト編集部)