ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「どうかされました？」こだわりの新居を見つめるママ友の目が怖すぎ… 「どうかされました？」こだわりの新居を見つめるママ友の目が怖すぎる…「理想通りの家」発言の裏に潜む衝撃の野望とは 「どうかされました？」こだわりの新居を見つめるママ友の目が怖すぎる…「理想通りの家」発言の裏に潜む衝撃の野望とは 2026年4月17日 12時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 引っ越し当日、もの言いたげに家を見ていましたよね？単なる家好きのママなのでしょうか…「すべて理想通り！とても気に入っているの」と褒めたり、「なにもかもぶち壊し…」とダメ出ししてみたり。なんか、言葉の端々が気になりますよね…？>>【まんが】私の家が奪われる…!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】私の家が奪われる…!? 「俺はお湯なんて沸かせないよ！」何もできない夫がトンデモ主張！ 「はい？」と聞き返した妻にまさかの返答 「家族のために断れなかった」…姉の結婚の裏にあった取引とは【姉が帰らない理由 第5話】