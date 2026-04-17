豚こま×レンジ蒸しで、ほぼ手間なし！ たれが決め手の時短レシピ


【画像を見る】さっぱりだれがあとを引く！「豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ」

「手間はかけたくないけれど、お肉も野菜もしっかり食べたい！」そんな日の強い味方が、レンチンレシピです。 今回は、切る手間いらずの「豚こま」を使った時短おかずをご紹介。下味をつけた肉を野菜にのせてチンするだけで、肉のうまみが野菜にしみこみ、おかず全体がおいしく仕上がりますよ。混ぜるだけでOKの、風味豊かなたれにも注目です！

レシピを教えてくれたのは、料理研究家の小林まさみさん


▷教えてくれたのは

小林まさみさん

料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。

Instagram　@kobayashimasami.masaru

「下味をつけた豚こまを野菜にのせてレンチンするだけ。たれも混ぜるだけだから簡単です！　たれの味に変化をつけると、バリエーションが無限に広がります」（小林まさみさん）

■豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ

万能ねぎたっぷりのたれを仕上げにかけて。しょうがと酢がきいていて、あとを引く味わいです。

豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ


【材料・2人分】

豚こま切れ肉...150g

もやし...1袋（約200g）

えのき...大1/2袋（約150g）

＜A＞（大きめのボウルに混ぜる）

　・練り辛子、酒、ごま油...各大さじ1/2

　・塩...少々

＜B＞（混ぜる）

　・万能ねぎの小口切り...4本分

　・おろししょうが、白いりごま...各大さじ1/2

　・しょうゆ...大さじ1と1/2

　・酢...大さじ1

　・ごま油...小さじ1

【作り方】

1　えのきは長さを半分に切り、ほぐす。豚肉は＜A＞のボウルに加えてもみ込む。

2　直径約25cmの耐熱皿に、もやしとえのきを混ぜて広げる。豚肉をなるべく重ならないように、広げてのせる。

3　ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで6分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。

（1人分304kcal／塩分2.6g）

■豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ

ごまの風味満点のたれが、やみつきになるおいしさ！　程よく甘味があり、やさしい味わいのキャベツ＆柔らかな口当たりの豚こまと相性抜群です。

豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ


【材料・2人分】

豚こま切れ肉...150g

＜A＞

　・塩...少々

　・酒、サラダ油...各大さじ1/2

春キャベツ...5〜6枚（約300g）

＜B＞（混ぜる）

　・白すりごま、しょうゆ...各大さじ1と1/2

　・砂糖 ...小さじ2

【作り方】

1　キャベツは一口大に切る。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。

2　直径約25cmの耐熱皿にキャベツを広げ入れ、豚肉をなるべく重ならないように広げてのせ、水大さじ1を回しかける。

豚こまのうまみが野菜になじみ、しっとり仕上がる


3　ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで7分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。

（1人分305kcal／塩分2.3g）

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

レンジで加熱している間は手があくので、タイパもバッチリ！手軽で栄養バランスも◎、いいことづくめのレシピです。ぜひ作ってみてくださいね。

※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。

レシピ考案／小林まさみ　撮影／難波雄史　スタイリング／阿部まゆこ　栄養計算／スタジオ食　編集／singt

文＝singt／菅野直子