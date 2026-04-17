レンチン1回で完成！豚こま×野菜でボリューム蒸しおかず
【画像を見る】さっぱりだれがあとを引く！「豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ」
「手間はかけたくないけれど、お肉も野菜もしっかり食べたい！」そんな日の強い味方が、レンチンレシピです。 今回は、切る手間いらずの「豚こま」を使った時短おかずをご紹介。下味をつけた肉を野菜にのせてチンするだけで、肉のうまみが野菜にしみこみ、おかず全体がおいしく仕上がりますよ。混ぜるだけでOKの、風味豊かなたれにも注目です！
▷教えてくれたのは
小林まさみさん
料理研究家。テレビや雑誌などで、作りやすく、忙しい日にも役立つ料理を多数披露。今回は、ほんのひと手間で格段においしくなるコツとともに、豚こまの新たな魅力を紹介。近著に『小林まさみの料理教室 ていねいな献立づくりがわかる本』（山と溪谷社）など。
Instagram @kobayashimasami.masaru
「下味をつけた豚こまを野菜にのせてレンチンするだけ。たれも混ぜるだけだから簡単です！ たれの味に変化をつけると、バリエーションが無限に広がります」（小林まさみさん）
■豚もやしのレンジ蒸しねぎだれがけ
万能ねぎたっぷりのたれを仕上げにかけて。しょうがと酢がきいていて、あとを引く味わいです。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
もやし...1袋（約200g）
えのき...大1/2袋（約150g）
＜A＞（大きめのボウルに混ぜる）
・練り辛子、酒、ごま油...各大さじ1/2
・塩...少々
＜B＞（混ぜる）
・万能ねぎの小口切り...4本分
・おろししょうが、白いりごま...各大さじ1/2
・しょうゆ...大さじ1と1/2
・酢...大さじ1
・ごま油...小さじ1
【作り方】
1 えのきは長さを半分に切り、ほぐす。豚肉は＜A＞のボウルに加えてもみ込む。
2 直径約25cmの耐熱皿に、もやしとえのきを混ぜて広げる。豚肉をなるべく重ならないように、広げてのせる。
3 ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで6分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。
（1人分304kcal／塩分2.6g）
■豚キャベのレンジ蒸しごまだれがけ
ごまの風味満点のたれが、やみつきになるおいしさ！ 程よく甘味があり、やさしい味わいのキャベツ＆柔らかな口当たりの豚こまと相性抜群です。
【材料・2人分】
豚こま切れ肉...150g
＜A＞
・塩...少々
・酒、サラダ油...各大さじ1/2
春キャベツ...5〜6枚（約300g）
＜B＞（混ぜる）
・白すりごま、しょうゆ...各大さじ1と1/2
・砂糖 ...小さじ2
【作り方】
1 キャベツは一口大に切る。豚肉に＜A＞を順にもみ込む。
2 直径約25cmの耐熱皿にキャベツを広げ入れ、豚肉をなるべく重ならないように広げてのせ、水大さじ1を回しかける。
3 ラップをかけて、肉の色が完全に変わるまで600Wで7分レンチンし、器に盛って＜B＞をかける。
（1人分305kcal／塩分2.3g）
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
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レンジで加熱している間は手があくので、タイパもバッチリ！手軽で栄養バランスも◎、いいことづくめのレシピです。ぜひ作ってみてくださいね。
※本記事は過去に配信した内容を一部抜粋・編集しました。
レシピ考案／小林まさみ 撮影／難波雄史 スタイリング／阿部まゆこ 栄養計算／スタジオ食 編集／singt
文＝singt／菅野直子