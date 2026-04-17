コーヒーこぼしても慌てない！【ワークマン】防汚加工が嬉しい♡「優秀パンツ」

うっかりコーヒーやジュースをこぼしてしまったときに慌てた経験がある人は少なくないはず。そんな日常の「やっちゃった！」を減らすなら、【ワークマン】でゲットできる、防汚機能付きの「優秀パンツ」がおすすめ。頼りになる機能性と日常使いしやすいデザインで、ヘビロテしたくなるかも。

汚れを気にせず過ごせる優秀パンツ

【ワークマン】「レディースジョブライトワイドパンツ」\2,300（税込）

コーヒーなどの水溶性の汚れがつきにくい防汚加工が施されたタックパンツ。そのほかにもUVカット・近赤外線カット機能も備えている、実用性の高い優秀アイテムです。脚線を拾いにくいワイドシルエットと縦のラインを強調するセンタープレス入りで、美脚見えも狙えるかも。普段使いからオフィスカジュアルまで使える一本は、思わず手が伸びる存在になりそうです。

行楽シーズンに重宝する機能性パンツ

【ワークマン】「レディースフェードプリントワイドカーブパンツ」\2,300（税込）

防汚機能に加えて、撥水・撥油・UVカット機能がついた優秀ワイドパンツ。デニム調のカジュアルな表情の素材で、自然と今っぽさが加わります。デイリーはもちろん、レジャーや屋外イベントなどアクティブなシーンでも活躍しそう。シルエットは立体的なカーブ型で体のラインを拾いにくいのも嬉しいポイントです。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。