『SAJIE（サジェ）』のコンフィチュール｜真野知子の「おいしいギフト」

ギフトコンシェルジュの真野知子さんがおすすめするギフトをご紹介。今回は『SAJIE（サジェ）』のコンフィチュールです。

左から、「カシス＆パインディル」 \3,240、「さくらミルク＆ローズレモングラス」 \3,024。ブランド名・SAJIEの由来は、匙（スプーン）から。監修をつとめるのは、『パティスリィ アサコ イワヤナギ』のシェフパティシエール岩柳麻子氏

真野

今回は、クリエイティブユニット・KIGIとシェフパティシエール岩柳麻子氏のクリエイションから生まれたコンフィチュールです。アートから味や香りを連想して瓶に閉じ込めているんだそう。

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ユニークなコンセプトですね！

真野

厳選した果実と素材の組み合わせも独創的なの。2層に重なる色のグラデーションも美しいよね。

編集S

混ぜたり、あえてそのまま掬ったり、いろいろアレンジできそうです。

真野

「カシス＆パインディル」は、カクテルをイメージしているんだそう。酸味のあるカシスのパープルと、爽やかな甘さのパイナップルのイエローの2層仕立てが織りなす、酸味のグラデーションも楽しい。

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ディルが入ってる…！「さくらミルク＆ローズレモングラス」には、中にざっくりと数枚のレモングラスが入っているのが斬新ですね。

真野

レモングラスは、チューリップの葉をイメージしているみたい。季節をそのまま封じ込めたみたいに、バラの花びらが入っているのも素敵じゃない？ この透け感も可愛いの。

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さくらミルクの優しい甘さと、ローズと桜の繊細な香りが華やか。余韻を残す上品な味わいですね。

真野

春は歓送迎も多い時期。春らしいルックスと味わいは、この季節のギフトにもぴったりです。

SHOP DATA

SAJIE バーニーズ ニューヨーク 銀座本店

東京都中央区銀座6-8-7 交詢ビル TEL. 050-3615-0333 営業時間 11:00〜20:00 1/1休

真野知子

まの・ともこ ギフトコンシェルジュ。手土産など日常的なギフトからハレの日まで多彩なシーンに合わせたギフトをセレクト。

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素敵なコンフィチュールを手に入れたら、朝はパン派に寝返りそうです。