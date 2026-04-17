大大大当たりーーーーッッ！！！【サーティワン】可愛いグッズ付きが嬉しい♡「最新コラボアイス」

【サーティワン】で、「スーパーマリオギャラクシー」との夢のコラボキャンペーンを実施中！ 期間中には、「スーパーマリオギャラクシー」の世界観を楽しめる期間限定フレーバーのアイスや、限定デザインのカップを使用するメニュー等が楽しめます。今回はその中でも、可愛いグッズまでゲットできるメニューにフォーカス。美味しいアイスだけでなく、コレクション欲をくすぐるグッズもゲットして、楽しいひとときを満喫してみて。

ロゼッタとチコが描かれたダブルカップ

ロゼッタがメインに描かれた、淡いブルーが映える可愛いカップでオーダーできる「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」。スモールまたはレギュラーサイズの、2つのアイスが選べるダブルカップは、しっかりとお腹を満たしたいおやつタイムに良さそうです。2つ選べるアイスのうち1つは、同コラボで登場した新作フレーバー「コットンフルーツギャラクシー」を選ぶと、さらに世界観を楽しめそう。

チコのチャームが付いてくる！

「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」には、ロゼッタの王冠ピックが飾られ、さらに、「チコ オリジナルスプーンチャーム」が付いてきます。チコのチャームは、ころんとした丸みのある形状とつぶらな瞳がとってもキュート。カニカンが付いているので、ポーチやバッグに付けたりしても使えそうです。オーダーするアイスのフレーバーは、チャームの色に合わせてコーディネートしても楽しいかも。価格は、スモールダブルで\680（税込）、 レギュラーダブルで\930（税込）です。

2種類の絵柄から選べるダブルカップも登場

賑やかでポップなデザインが可愛い「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」。こちらも、2つのアイスを選べるメニューです。カップの絵柄は、マリオ、ピーチ、キノピオ、ロゼッタが描かれたAと、マリオとヨッシーが描かれたBがあり、画像はBのデザイン。@ftn_picsレポーターHaruさんは、2つのアイスのうち1つを「コットンフルーツギャラクシー」でオーダー。「フルーティーでさっぱりとした味わい」とのことです。価格は、スモールダブル\510（税込）、レギュラーダブル\760（税込）。

数量限定の煌びやかなステッカーにも注目！

今回ピックアップした、「ロゼッタ スペシャルダブルカップ」または「スーパーマリオギャラクシー ダブルカップ」を購入すると、「グランドスター型 シャインステッカー」がもらえるところも見逃せないポイント。マリオやロゼッタ達が描かれた、ゴールドカラーの縁どりが煌びやかで、存在感抜群なデザイン。存在感のあるステッカーは、ノートや手帳に貼ってデコレーションするだけでアクセントとして映えそうです。31万枚の数量限定なので、気になる人は最寄りの店舗へお早めに。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino