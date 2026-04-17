「乱暴にしないで……」

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震える女性の願いが聞き入られることはなかった。開店前の風俗店に侵入した全裸の男は、わずかな時間で2人の女性に暴行を加える。しかも犯人は、海上自衛隊に所属する26歳の現役隊員だった。なぜ彼は暴挙に出たのか？ 平成21年、神戸市で起きた事件の発端をお届け。なおプライバシー保護のため、登場人物はすべて仮名である。（全2回の1回目／続きを読む）



写真はイメージ ©getty

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突如襲ってきた「謎の男」

開店前の風俗店。早朝勤務のマミさん（当時33）は前日夜から部屋に泊まり込んでいた。

明け方に廊下に出たときのことである。1階の廊下をものすごい勢いで突進してくる全裸の男に遭遇した。

「だ、誰？」

声をかける間もなく抱きつかれ、押し倒されて下着を脱がされた。男は目がギラついていて、フーフーと荒い息を吹きかけ、明らかに正気を失っている様子だった。

いきなり男に襲われ、何をしようとしているのか分かったマミさんは、とっさに「ちょっと待って」と言って、自分の下半身に唾を塗りつけた。もちろん同意したわけではない。ただ、恐怖心からそういう行動を取っただけだ。

男は前戯もなく、無言で体を重ねてきた。マミさんは男を怒らせないように黙って要求に応じた。行為の途中、男は初めて口を開いた。

「お前じゃダメだ、他に女はいないのか？」

いきなり布団を剥ぎ取られ⋯

マミさんは震えながら、同じく前日夜から宿泊していたリカさん（同31）の部屋を案内した。男は無言で侵入したが、寝ぼけ眼だったリカさんは、掃除の従業員が入って来たのかと思い、「ここの部屋はいいから」と答えたが、いきなり布団を剥ぎ取られ、全裸の男に襲いかかられた。

「キャーッ！」

リカさんは仰天して逃げようとしたが、背後から腰を持ち上げられ、一瞬で下着を脱がされた。男は急いで行為に及んだ。

「乱暴にしないで……、お兄さん、いくつなの？」

彼女は少しでもその場を和ませようと、客を相手にするときのように話しかけたが、男は「黙れ、偽善者め！」と言って、行為を続けた。怒らせたら殺されるかもしれないと思い、もう話しかけるのをやめた。

男は本番行為にしか興味がない様子だった。キスをしたり、胸を触ることもない。リカさんは「とにかく出て行ってもらうには、男を満足させるしかない」と覚悟を決め、どうにかして行為を終わらせた。

「うーん、性交しても何も変わらないな。また別のことを何かしなければならない」

リカさんは男が部屋から出て行った後も、恐怖感から一歩も動けなかった。マミさんも同様で、店のオーナーに連絡し、保護されるまで、部屋の中で震え上がっていた。

こうして前代未聞の風俗嬢連続強姦事件は、様々な思惑や事情が絡み、発生から3時間も経ってから警察に通報されることになった。

何が男を変えたのか？

風俗嬢たちを襲った男は海自隊員の山口賢作（同26）だった。山口は1カ月間の外洋勤務後、2週間の休暇をもらい、地元に戻って友人たちと遊んでいた。

事件前日は昼間からシンナーを吸ってナンパにいそしみ、夜は友人たちと4人で心霊スポットの山へ車で行くことになった。

「オレは心霊現象なんて信じない。怖くもないし、興味もない」

山口は車内でもシンナーを大量に吸い、山頂で車から降りて、2体のお地蔵さんを見たが、何も感じなかった。鼻でせせら笑って帰る途中、体調が悪くなって意識を失い、ふと目を覚ました瞬間、シンナー中毒による影響からか、突然真昼に変わってしまったかのような幻覚を見た。

周囲の風景が神々しい光に包まれ、「自分は天国に行き、死んでしまったのではないか」と考えたのである。

一緒に車に乗っていた友人たちも光に包まれ、生きている人間とは思えず、山口は1人で車から降りて、街をさまよい始めた。

「オレの姿は周囲からは見えているのだろうか？」

それを試すため、コンビニでカップラーメンを買ってみたが、ごく普通に対応されただけだった。それでも周囲が光り輝いている状況は変わらず、「自分は魂だけが動いているに違いない」と思い込み、「どうにかして元の世界に戻らなければならない」という強迫観念が生まれたのだ。

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被害者と男はその後⋯。

〈《懲役は⋯》「ずっと刑務所に入っていてほしい」被害女性は店をやめることに⋯シンナーを吸って2人強姦“一線を越えた”26歳・海上自衛隊員の末路（平成21年の事件）〉へ続く

（諸岡 宏樹）