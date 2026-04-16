＜2026年最新＞【ワークマン】“1,500円”でここまでとは！ いま大注目の「機能性つき日傘」

春本番となり、本格的に始めたい紫外線対策。外出時に頼りになる日傘を新調するなら、【ワークマン】で最新の「機能つき日傘」をチェックしてみて。\1,500（税込）と手に取りやすい価格なのに、晴雨兼用かつ持ち歩きしやすい折りたたみ式。大人女性も使いやすいデザインをセレクトしました。

遮光 & 遮熱で炎天下のお出かけにもぴったり

【ワークマン】「レディース晴雨兼用遮光遮熱フリル折りたたみ日傘」\1,500（税込）

UVカット（UPF50+）に遮光率100%、さらに遮熱機能付きで、強い日差しの中でも安心して使えそう。フリルデザインが可愛く、お出かけ気分を高めてくれるのも魅力です。持ち手がJ型になっているから、使わないときに持ちやすいのもポイント。収納袋も付いて\1,500（税込）というコスパの高さはワークマンならではかも。

晴雨兼用 & 反射材付きで雨の日や夜道にも◎

【ワークマン】「レディース晴雨兼用遮光遮熱リフレクト折りたたみ日傘」\1,500（税込）

遮光・遮熱機能に加え、反射材付きで視認性にも配慮された折りたたみ日傘。夜道や雨の日でも安心して使えそうです。シンプルな見た目だから、あらゆる着こなしになじみやすいのもポイント。持っていれば、長く活躍してくれるはず。

※すべての商品情報・画像はワークマン出典です。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：桃川 アン

学生時代からアパレル店員を経験し、卒後もファッション企業で約10年終業。結婚と出産を機に、ファッションライターに転身。アパレル店員の経験を生かしたトレンド提案型の情報発信を得意とする。特に、大人を彩る明るいカラーやちょっと凝ったデザインなど、ベーシック派にも“1歩踏み出すきかっけ”になるファッション記事執筆を目指して、FTNその他で活動中。