終売前にゲットせよ！！【セブンイレブン】ご褒美タイムに食べたい♡「新作スイーツ」

自分へのご褒美としてスイーツを食べたい時は、【セブン-イレブン】へ！ 贅沢感のある「新作スイーツ」が、お腹も心も満たしてくれそうです。忙しい日のリフレッシュがてらに、味わうのもおすすめ。今回は、気軽に食べられそうなシュークリームと、プリンがベースの和風パフェをご紹介します。

空き時間のご褒美にほおばって！

家事や仕事の合間に気軽に食べられそうな、お手軽感が嬉しい「ほおばるしあわせ たっぷりホイップWシュー」。インスタグラマー@sujiemonさんによれば、「ふんわり香ばしいシュー生地」とのことで、シンプルで素朴な味わいが心地良く感じられそうです。生地にはほどよく厚みがあり、しっかりとお腹も満たされるはず。

リッチな味わいが楽しめそうな2種類のクリーム入り

「ほおばるしあわせ たっぷりホイップWシュー」の中身にも注目。@sujiemonさん曰く、「濃厚すぎカスタードクリーム」と「優しい甘さのミルクホイップ」という2種類のクリーム入り。ほおばれば、クリームが口の中で混ざり合う贅沢仕様です。量もたっぷりと入っており、自分へのご褒美にぴったりなリッチ感が楽しめそう。苦味のあるコーヒーのお供に選べば、甘さやまろやかさとバランス良く味わえそうです。

風味や食感の違いが楽しめそうなパフェ

和スイーツが食べたい時には、春の香りも楽しめてご褒美感たっぷりの「よもぎパフェ」がおすすめ。よもぎ団子、よもぎどら焼生地、黒糖きなこホイップクリーム、つぶあんがトッピングされ、さまざまな風味や食感が楽しめそう。団子のモチモチとした弾力のある食感に食べ応えも感じられ、一度食べたらやみつきになりそうです。

土台は軽さのあるよもぎプリン！

「よもぎパフェ」の土台部分は、@sujiemonさんによると「ぷるんっと爽快なよもぎプリン」なのだそう。上から順番に食べていけば、最後は軽さのあるプリンでペロリと完食できそうです。トッピングと土台の間にはホイップクリームが重ねられているとのことで、まろやかで優しい味わいにも癒されそう。よもぎ好きなら、ぜひお見逃しなく。

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：S.Hoshino