テレビ東京「ありえへん∞世界」が１４日に放送された。

この日は「衝撃映像＆昭和世代ｖｓ令和世代！“ヤバい昭和の流行”大調査」ＳＰ。

モデル、タレントとして人気者となり、バラエティ番組にも引っ張りだこだったカイヤの現在に密着した。

取材に対して、カイヤは現在、愛息とともに会社を運営していると回答。近年は大きな出来事が２つあったと述懐し「家がない…」と話した。

詳細を聞かれると、カイヤは「ハクビシンが家を食べた…」と衝撃告白。家を空けている間に、野性のハクビシンが自宅を荒らしたことを明かした。

野性のハクビシンによる住宅被害は都内でも深刻化しており、糞尿などからの感染症リスクもあると言われる。

カイヤは「（専門家から）ばい菌いっぱいあるから全部捨てなさいって言われて」と家に置いてあった大量のブランド品やアンティークの家具などを全て処分したと話した。

カイヤは「（処分は）６台のトラック分。ソファも全部捨てた。１つのバッグだけしか残らなかった」と述懐。保険に入っていなかったので、家を退去することにし、子どもたちや友人の家を転々とする生活になったと明かした。

翌年には大きな交通事故にあい「高速道路、私ストップ状態で。速いスピードで２回。後ろから」と追突事故に巻き込まれたと説明。「顔も腫れて、首、背中、ヒザ、全部（ケガ）なっちゃった。爪もなくなった」と話した。

カイヤは「（医師から）絶対、ハイヒールも履けないって言われたんですけど。ハイヒールもモデル人生も終わりましたって言われた」と回想ししつつ「６カ月で治してパリコレです」と、壮絶なリハビリを行い、半年でモデル復帰したことを明かした。

現在はモデルとして有名ブランドの広告に抜擢され、米・ニューヨーク、タイムズ・スクウェアにも巨大看板が設置されている。カイヤは「（モデル業は）１００歳まで。１２０歳まで生きていきますけど、２０年ぐらいは遊ぼうかなと思って」と笑顔を見せていた。