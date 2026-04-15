日帰り利用OKなアクティビティも！約100ヘクタールの大地で、牛と一緒に春を感じる非日常。星野リゾート トマムのファームエリアが4月24日より営業開始
星野リゾート トマムは、2026年4月24日(金)に「ファームエリア」のグリーンシーズンの営業を開始する。今シーズンは約100ヘクタールの広大な敷地で、冬を牛舎で過ごした牛たちが放牧地へ駆け出すイベント「まきば開き」や、牛の近くでくつろげる新スポット「牧草ベッドステーション」など、北海道らしい風景を体感できるコンテンツを展開する。
【写真】まきば開き。春からの放牧シーズンに約100ヘクタールの広大なファームエリアで展開される、北海道らしい風景
■背景
同リゾートでは、農産物の生産活動に取り組む農業プロジェクト「ファーム星野」を展開している。約100ヘクタールの広大なファームエリアで、春から秋にかけては牛の放牧飼育を実施し、冬の期間は牛たちを放牧地から牛舎へ移動させている。長い冬を越え、雪解けの放牧地へと駆け出す姿をはじめ、農業による営みが生み出す美しい景観のなか、ファームエリアならではの体験を通して、北海道の春の訪れと大地の恵みを提案する。
■牛たちと春の到来を祝う「まきば開き」開催【2026年5月9日・10日】
トマムの長い冬を牛舎で過ごした牛たちが、青々とした牧草地へ一斉に駆け出す「親牛の放牧はじめ」を公開する。半年ぶりの外の世界に喜び、跳ねるように駆けていく牛たちの姿は、北海道に本格的な春の訪れを告げる風物詩だ。そのほかにも、ファーム星野の乳製品から生まれたホエイ(乳清)を使った石鹸づくりや、子牛に哺乳瓶で牛乳をあげる体験など、子どもも大人もトマムの恵みを感じながら楽しめる内容がそろう。
期間：2026年5月9日(土)、10日(日)
料金：入場無料(一部有料コンテンツあり)
■ファームエリアで焚き火を囲みながら、おだやかなひとときを過ごす「まきばのたきび」開催【2026年4月24日〜10月31日】
パチパチと音を立てる焚火を囲み、焚火の熱でとろりと溶かしたファーム星野のモッツァレラチーズでスモアを楽しめる。とろり長くのびるチーズの弾力と、焚火で炙った香ばしい風味が重なり合うハーモニーは格別だ。雪解け後のファームエリアで、暖かな陽を浴びながら、おだやかな時間を過ごせる。
期間：2026年4月24日(金)〜10月31日(土)
料金：チーズスモア500円、焼きマシュマロ500円
■牛たちを眺めながらおやすみできる新スポット「牧草ベッドステーション」誕生【2026年6月1日】
新スポット「牧草ベッドステーション」が2026年6月1日(月)に誕生する。本スポットは、出産を控えて搾乳を休んでいる「乾乳牛(かんにゅうぎゅう)」や育成牛がのんびりと過ごすエリアに位置している。牛たちのゆったりとした時間の流れに寄り添い、牛も人も、一緒に休めるのが魅力だ。また牧草ベッドは、ベッドのマットレスの代わりに牧草を敷いており、その上からふかふかのブランケットとクッションを用意。物語に出てくるような干し草のベッドを体験できる。さらにこのスポットは、広大なファームエリアを専用のカートで巡る「カートドライブ」のほぼ中間地点に点在しているため、立ち寄ってひと休みするのもおすすめだ。
期間：2026年6月1日(月)〜10月31日(土)
料金：無料
■動物のことを知りながら、ファーマーの仕事を体験できるアクティビティ「モーニングファーム」「イブニングファーム」
ファームエリア内をガイドとともに見回りを行い、ヤギ、ヒツジの放牧や餌やり体験を行う。
期間：2026年4月25日(土)〜9月30日(水)※イブニングファームのみ〜10月31日(土)まで
料金：大人3000円、3歳〜11歳2500円
■酪農家の仕事に挑戦！「お仕事体験〜酪農家編〜」
ファーム星野の一員として子牛にミルクをあげたり、散歩をしたりと、子牛の世話をする体験ができ、牛を身近に感じられる。
期間：2026年6月1日(月)〜7月16日(木)※毎週火・水・木曜日限定
料金：4歳〜12歳2000円
■牛の個性と習性を学ぶ「モーモー学校」
牛の個体別の牛乳を飲み比べ、なぜ味が違うのかクイズ形式で学ぶ。さらに、牧草地にいる牛を移動させる「牛追い」を通じて、牛の個性や習性を知ることができる。
期間：2026年6月6日(土)〜9月28日(月)
料金：大人3500円、4歳〜11歳2500円
■「星野リゾート トマム ファームエリア」概要
期間：2026年4月24日(金)〜10月31日(土)
料金：入場無料
場所：星野リゾート トマム ファームエリア
対象：宿泊者・日帰り
備考：ファームエリアで楽しめる各イベント、スポット、アクティビティは、天候状況や動物の体調などにより内容を変更・中止する場合がある。各アクティビティの詳細は公式サイトを確認。
※アクティビティの予約は4月10日(金)以降受付開始
■ファーム星野とは
ファーム星野は、「旅×農業」をコンセプトに農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す星野リゾートの農業プロジェクト。本リゾートが位置するエリアは、開発される以前に約700頭の牛が飼育され、酪農が営まれていた。当プロジェクトでは、その頃の美しい原風景を取り戻すことを目指し、リゾートから出る資源を堆肥として土に還すなど、自然のサイクルに寄り添った活動に取り組んでいる。牛たちがのんびりと草をはみ、そこからおいしい恵みが生まれる。そんな農業の営みが作り出す景色の中で北海道らしい風景を楽しみ、味わうといったこの土地ならではの体験を提案したいと考えている。
■星野リゾート トマム
星野リゾート トマムは、北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾート。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つのホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめる。リゾナーレトマムは、全室広さ100平方メートルを超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせる。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートだ。
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話：0167-58-1111(代表電話)
客室数：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)
チェックイン：15時〜／チェックアウト：〜11時
料金：トマム ザ・タワー1泊1万2900円〜、リゾナーレトマム1泊2万6100円〜
(いずれも2人1室利用時1人あたり、サービス料込み、朝食付き)
アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分(乗り換えあり、トマム駅より無料送迎バスあり予約不要)
■リゾナーレとは
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開している。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
約100ヘクタールの大地で、牛たちと一緒に春を迎える。そこには、リゾート体験を超えた農業の営みと自然との共生がある。星野リゾート トマムで、家族や友人と特別な思い出を作ってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】まきば開き。春からの放牧シーズンに約100ヘクタールの広大なファームエリアで展開される、北海道らしい風景
同リゾートでは、農産物の生産活動に取り組む農業プロジェクト「ファーム星野」を展開している。約100ヘクタールの広大なファームエリアで、春から秋にかけては牛の放牧飼育を実施し、冬の期間は牛たちを放牧地から牛舎へ移動させている。長い冬を越え、雪解けの放牧地へと駆け出す姿をはじめ、農業による営みが生み出す美しい景観のなか、ファームエリアならではの体験を通して、北海道の春の訪れと大地の恵みを提案する。
■牛たちと春の到来を祝う「まきば開き」開催【2026年5月9日・10日】
トマムの長い冬を牛舎で過ごした牛たちが、青々とした牧草地へ一斉に駆け出す「親牛の放牧はじめ」を公開する。半年ぶりの外の世界に喜び、跳ねるように駆けていく牛たちの姿は、北海道に本格的な春の訪れを告げる風物詩だ。そのほかにも、ファーム星野の乳製品から生まれたホエイ(乳清)を使った石鹸づくりや、子牛に哺乳瓶で牛乳をあげる体験など、子どもも大人もトマムの恵みを感じながら楽しめる内容がそろう。
期間：2026年5月9日(土)、10日(日)
料金：入場無料(一部有料コンテンツあり)
■ファームエリアで焚き火を囲みながら、おだやかなひとときを過ごす「まきばのたきび」開催【2026年4月24日〜10月31日】
パチパチと音を立てる焚火を囲み、焚火の熱でとろりと溶かしたファーム星野のモッツァレラチーズでスモアを楽しめる。とろり長くのびるチーズの弾力と、焚火で炙った香ばしい風味が重なり合うハーモニーは格別だ。雪解け後のファームエリアで、暖かな陽を浴びながら、おだやかな時間を過ごせる。
期間：2026年4月24日(金)〜10月31日(土)
料金：チーズスモア500円、焼きマシュマロ500円
■牛たちを眺めながらおやすみできる新スポット「牧草ベッドステーション」誕生【2026年6月1日】
新スポット「牧草ベッドステーション」が2026年6月1日(月)に誕生する。本スポットは、出産を控えて搾乳を休んでいる「乾乳牛(かんにゅうぎゅう)」や育成牛がのんびりと過ごすエリアに位置している。牛たちのゆったりとした時間の流れに寄り添い、牛も人も、一緒に休めるのが魅力だ。また牧草ベッドは、ベッドのマットレスの代わりに牧草を敷いており、その上からふかふかのブランケットとクッションを用意。物語に出てくるような干し草のベッドを体験できる。さらにこのスポットは、広大なファームエリアを専用のカートで巡る「カートドライブ」のほぼ中間地点に点在しているため、立ち寄ってひと休みするのもおすすめだ。
期間：2026年6月1日(月)〜10月31日(土)
料金：無料
■動物のことを知りながら、ファーマーの仕事を体験できるアクティビティ「モーニングファーム」「イブニングファーム」
ファームエリア内をガイドとともに見回りを行い、ヤギ、ヒツジの放牧や餌やり体験を行う。
期間：2026年4月25日(土)〜9月30日(水)※イブニングファームのみ〜10月31日(土)まで
料金：大人3000円、3歳〜11歳2500円
■酪農家の仕事に挑戦！「お仕事体験〜酪農家編〜」
ファーム星野の一員として子牛にミルクをあげたり、散歩をしたりと、子牛の世話をする体験ができ、牛を身近に感じられる。
期間：2026年6月1日(月)〜7月16日(木)※毎週火・水・木曜日限定
料金：4歳〜12歳2000円
■牛の個性と習性を学ぶ「モーモー学校」
牛の個体別の牛乳を飲み比べ、なぜ味が違うのかクイズ形式で学ぶ。さらに、牧草地にいる牛を移動させる「牛追い」を通じて、牛の個性や習性を知ることができる。
期間：2026年6月6日(土)〜9月28日(月)
料金：大人3500円、4歳〜11歳2500円
■「星野リゾート トマム ファームエリア」概要
期間：2026年4月24日(金)〜10月31日(土)
料金：入場無料
場所：星野リゾート トマム ファームエリア
対象：宿泊者・日帰り
備考：ファームエリアで楽しめる各イベント、スポット、アクティビティは、天候状況や動物の体調などにより内容を変更・中止する場合がある。各アクティビティの詳細は公式サイトを確認。
※アクティビティの予約は4月10日(金)以降受付開始
■ファーム星野とは
ファーム星野は、「旅×農業」をコンセプトに農産物の生産活動に取り組み、そこから生まれる美しい景観や、おいしい食への追求を目指す星野リゾートの農業プロジェクト。本リゾートが位置するエリアは、開発される以前に約700頭の牛が飼育され、酪農が営まれていた。当プロジェクトでは、その頃の美しい原風景を取り戻すことを目指し、リゾートから出る資源を堆肥として土に還すなど、自然のサイクルに寄り添った活動に取り組んでいる。牛たちがのんびりと草をはみ、そこからおいしい恵みが生まれる。そんな農業の営みが作り出す景色の中で北海道らしい風景を楽しみ、味わうといったこの土地ならではの体験を提案したいと考えている。
■星野リゾート トマム
星野リゾート トマムは、北海道のほぼ中心に位置する滞在型リゾート。「トマム ザ・タワー」「リゾナーレトマム」の2つのホテルを中心に、四季を通して北海道を体感できるアクティビティが楽しめる。リゾナーレトマムは、全室広さ100平方メートルを超えるスイートルームには展望ジェットバスとプライベートサウナを完備し、ゆったりと豊かな時間を過ごせる。コンセプトは「北海道の大地を感じるグレイスフルステイ」。緑あふれる時期には、雲海テラスやファームエリア、冬には全29コースを誇るスキー場や幻想的な雪と氷の街「アイスヴィレッジ」などがあり、四季を通じて楽しみが尽きないリゾートだ。
所在地：北海道勇払郡占冠村字中トマム
電話：0167-58-1111(代表電話)
客室数：735室(トマム ザ・タワー535室、リゾナーレトマム200室)
チェックイン：15時〜／チェックアウト：〜11時
料金：トマム ザ・タワー1泊1万2900円〜、リゾナーレトマム1泊2万6100円〜
(いずれも2人1室利用時1人あたり、サービス料込み、朝食付き)
アクセス：新千歳空港から車で約100分、JRで約90分(乗り換えあり、トマム駅より無料送迎バスあり予約不要)
■リゾナーレとは
「リゾナーレ」は、星野リゾートが国内外に展開するリゾートホテルブランド。コンセプトは夢中になって楽しみ尽くす「PLAY HARD」。土地の特性を活かした空間デザインや多彩なアクティビティ、地域や季節ならではの体験を通して、訪れる人に想像を超える滞在と心に残る旅を提供する。2025年12月開業のリゾナーレ下関を含め、現在国内外で8施設を展開している。2027年には「リゾナーレ福井」の開業を予定している。
約100ヘクタールの大地で、牛たちと一緒に春を迎える。そこには、リゾート体験を超えた農業の営みと自然との共生がある。星野リゾート トマムで、家族や友人と特別な思い出を作ってみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。