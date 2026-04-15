桜パケがキュート♡【シャトレーゼ】ちょっとした手土産にも！「個包装スイーツ」

春の訪れを感じさせるキュートなパッケージに包まれたスイーツは、自分へのご褒美だけでなく、親しい人への手土産にも重宝します。【シャトレーゼ】には、春の期間限定スイーツとして、桜をテーマにした焼き菓子が登場。1個ずつ持ち歩くのにも便利な「個包装スイーツ」は、職場や行楽のお供にもグッド。今回は、見た目も味わいも春爛漫な、シャトレーゼの個包装スイーツをご紹介します。

桜満開のパッケージが華やか！

「さくら香るふんわりブッセ」は、柔らかな生地でさくらバタークリームをサンドした季節限定の焼き菓子です。パッケージにも満開の桜が描かれていて、思わず手に取りたくなりそう。「シャトレーゼ大好きー！」とコメントしている@pan.oyatsuさんは、「桜の葉がクリームに入っているのでところどころあまじょっぱくて◎」と、味の感想を投稿しています。最後まで飽きずに楽しめそうです。

断面まで美しい、贅沢なクリーム入り

さくら香るふんわりブッセを半分にカットすると、生地の間に、厚みのあるさくら色のクリームがたっぷりと詰まっているのが分かります。クリームのコクと桜の葉の豊かな香りが、口の中で調和して幸せな気分に浸れるかも。@pan.oyatsuさんによると、「バターらしいコクやミルク感、塩気もしっかり届いてきて美味しすぎる」そうで、満足感のあるひとときを過ごせそうです。

おしゃれなパッケージが目をひくラスク

「ティータイムブレッド 春のさくらラスク」は、桜の花とリボンが舞うイラストが描かれた、おしゃれなパッケージが特徴的。1袋にラスクが2枚入っている様子。「シャトレーゼLOVER」という@mame48goさんも、「桜をイメージした美しいピンク色のパッケージは、見ているだけで春の気分に浸れる」と、気に入っている様子。春の陽だまりのような温かみを感じさせる、気軽な贈り物として選びたい1品です。

ほんのりピンク色に癒されたい

開封した様子は香ばしそうなラスクが、ソメイヨシノのような淡いピンクでコーティングされ、食べる前からときめきを感じられそう。@mame48goさんによると、「桜風味のシロップとエキスを使ったラスク」なのだそう。さらに、「食感はサクサクと軽やかで、しっとりとした部分もあり、一口ごとに心地よい食感が楽しめます」とのこと。春の穏やかなひとときを、視覚と味覚の両方で贅沢に楽しんでみませんか。

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※こちらの記事では@pan.oyatsu様、@mame48go様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山友里