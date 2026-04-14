逃げるか向き合うか。男性が本命にだけ見せる“すれ違い時の行動”
男性との関係において、関係の本気度が出るのは楽しい時間よりも“うまくいっていない時”。すれ違いやケンカになったとき、どう対応するかで、男性の本音は見えてきます。
問題を“なかったことにしない”
男性は本命相手には、気まずくなってもそのまま放置することが少なくなります。時間を置いたとしても、「ちゃんと話そう」と関係を修復しようとするでしょう。これは、あなたとの関係を続けたいという意思があるからこその行動です。
自分の非を“認めようとする”
男性は本命相手とのケンカでは、完全に勝とうとするよりも、「どうすれば関係が戻るか」を優先します。そのため、必要であれば自分の非を認めたり、歩み寄ろうとする姿勢を見せてくれるでしょう。自分のプライドより、あなたとの関係を大事にしている証拠です。
距離を置いても“戻ってくる”
男性は本命相手とすれ違いが生じた時、一時的に距離ができたとしても、そのままフェードアウトすることは少ないでしょう。落ち着いたタイミングで連絡をしてきたり、関係を戻そうと動くもの。完全に関係を切らないのも、男性の本気度が高い証拠です。
関係が順調なときよりも“揺れたとき”に男性の本質が出ます。逃げるのか、向き合うのか。その選択に本音は隠せないものなのです。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼本気になった瞬間“変わる”。男性が「本命の女性だけ」に見せる言動