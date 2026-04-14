またすぐ治るやつ？ それとも本当に体調が悪いの!?

これのなにが困るって、息子の安全を考えると無視できないこと。もし本当だったときに0歳の息子はどうなるんだ！

もしや旦那さん、育児をサボりたいだけなのでは…。

>>【まんが】夫は仮病常習犯!?

(ウーマンエキサイト編集部)