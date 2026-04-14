ニューストップ > ライフスタイルニュース > 夫「腕がつりそうだから抱っこ交代して？」妻「こっちはお風呂入った… 夫「腕がつりそうだから抱っこ交代して？」妻「こっちはお風呂入ったばっかりですけど？」大げさな夫は仮病常習犯!? 夫「腕がつりそうだから抱っこ交代して？」妻「こっちはお風呂入ったばっかりですけど？」大げさな夫は仮病常習犯!? 2026年4月14日 18時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ またすぐ治るやつ？ それとも本当に体調が悪いの!?これのなにが困るって、息子の安全を考えると無視できないこと。もし本当だったときに0歳の息子はどうなるんだ！もしや旦那さん、育児をサボりたいだけなのでは…。>>【まんが】夫は仮病常習犯!?(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】夫は仮病常習犯!? 結婚5年、ラブラブだったはずなのに…夜を拒まれ続けた私が知った“衝撃の言い訳”【裏切りには代償を Vol.2】 「初めまして、旦那さんの本命です」堂々と宣言する夫の彼女…その自信はどこからくるの？【同じ女に二度奪われた夫 Vol.8】