2026年3月26日オープン！「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」

神戸三宮高架下、三宮駅～元町駅までを結ぶ高架下商店街。ファッションアイテムやアクセサリー、飲食店など個性豊かなショップが並ぶ「ピアザ神戸」。1階には、たこ焼のテイクアウト専用の窓口と立ち飲み、2階はテーブル席で居酒屋スタイルが楽しめる、2026年3月26日にオープンした「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」を紹介します。

「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」

「銀だこハイボール酒場」。ネーミング通り、ハイボールやお酒と相性の良いお料理は、たこ焼のみならず一品メニューもバラエティ豊か！オーダーするのにもテンションがあがります。

旨塩ねぎまみれ

一口大サイズのたこに、たっぷりのねぎ。ぷりっと弾力のある歯応えと、噛むごとにたこ本来の素材の旨みをダイレクトに味わえます。

とり皮棒 6本

2本からオーダー可能！「とり皮棒」はカリッと軽い食感で、甘辛な自家製だれ、後から追いかけてくるピリっと感がハイボールとの相性も抜群！

大人のレモンスカッシュ・ブルーライチソーダ

お酒が飲めなくても楽しめる”モクテル”。かわいらしい見た目は女性ウケ抜群！さっぱりスパイシーな「大人のレモンスカッシュ」 「ブルーライチソーダ」。

ぜったいうまい！！たこ焼・チーズ明太子

鉄板メニュー「たこ焼」表面パリッと、中はトロッとジュワ旨！クリーミーで明太子のピリッと感がやみつきな「チーズ明太子」、4個入りなので気軽にオーダーできるのも嬉しいですね。

たこさん赤ウインナー 1本

キュートなお顔がついた「たこさん赤ウインナー」。お弁当や居酒屋メニューで人気の赤ウインナー、どこか懐かしく優しい味わいは、食べると笑みがこぼれます。

Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ

熱々の鉄板にて提供される、「Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ」。香ばしいガーリックと、とろけるチーズ、たこの旨みをプラス、ガツンとまろやかな味わいが癖になる美味しさ。

たこつくね串

たことお魚のおいしさをダブルで味わえる「たこつくね串」でお祭り気分♪ふわふわの削り節とさっぱりとした紅生姜がアクセントなり、ビールをおかわりしたくなりました。

Wのりマヨ

たこ焼を再オーダー！「Wのりマヨ」磯の風味豊かな “生海苔” をベースとした店舗仕込みの「海苔マヨソース」と “焼きのり” 、パリッと食感の麺で和フレーバーな味わい。

4個入りなのでシェアして食べると、異なる味わいを楽しめました。

【期間限定】LAマッケンチーズ(テイクアウト)

てりたま(テイクアウト)

たこ焼はテイクアウトも可能！お酒やお料理を楽しんだあとは自宅へのお土産としても便利です。お帰りまでにオーダーしておくと、スムーズにお持ち帰りできます。

1階の店頭でも、テイクアウトのたこ焼が購入できます。元町～三宮での食べ歩きや、お土産などにも便利です。

銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店

兵庫県神戸市中央区北長狭通1-31-40

078-958-7267

営業時間

月～金 16:00～24:00（ラストオーダー 23:30）／土日祝 12:00～24:00 （ラストオーダー 23:30）

・旨塩ねぎまみれ：605円

・Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ：528円

・とり皮棒 1本：187円

・たこつくね串(1本)：473円

・ぜったいうまい！！たこ焼(4個)：429円

※「ぜったいうまい！！たこ焼」は「マヨネーズ」か「からしマヨネーズ」をお選びいただけます。

・Wのりマヨ(4個)：539円

・チーズ明太子(4個)：462円

・角ハイボール：495円

・ザ・プレミアムモルツ：605円

・ブルーライチソーダ：528円

・大人のレモンスカッシュ：528円

・たこさん赤ウインナー 1本：308円

・【期間限定】LAマッケンチーズ(8個)：950円（テイクアウト価格）

※小袋チェダーチーズソース付き

・てりたま(8個)：810円（テイクアウト価格）