2026年3月26日オープン！「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」
神戸三宮高架下、三宮駅～元町駅までを結ぶ高架下商店街。ファッションアイテムやアクセサリー、飲食店など個性豊かなショップが並ぶ「ピアザ神戸」。1階には、たこ焼のテイクアウト専用の窓口と立ち飲み、2階はテーブル席で居酒屋スタイルが楽しめる、2026年3月26日にオープンした「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」を紹介します。
「銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店」
「銀だこハイボール酒場」。ネーミング通り、ハイボールやお酒と相性の良いお料理は、たこ焼のみならず一品メニューもバラエティ豊か！オーダーするのにもテンションがあがります。
旨塩ねぎまみれ
一口大サイズのたこに、たっぷりのねぎ。ぷりっと弾力のある歯応えと、噛むごとにたこ本来の素材の旨みをダイレクトに味わえます。
とり皮棒 6本
2本からオーダー可能！「とり皮棒」はカリッと軽い食感で、甘辛な自家製だれ、後から追いかけてくるピリっと感がハイボールとの相性も抜群！
大人のレモンスカッシュ・ブルーライチソーダ
お酒が飲めなくても楽しめる”モクテル”。かわいらしい見た目は女性ウケ抜群！さっぱりスパイシーな「大人のレモンスカッシュ」 「ブルーライチソーダ」。
ぜったいうまい！！たこ焼・チーズ明太子
鉄板メニュー「たこ焼」表面パリッと、中はトロッとジュワ旨！クリーミーで明太子のピリッと感がやみつきな「チーズ明太子」、4個入りなので気軽にオーダーできるのも嬉しいですね。
たこさん赤ウインナー 1本
キュートなお顔がついた「たこさん赤ウインナー」。お弁当や居酒屋メニューで人気の赤ウインナー、どこか懐かしく優しい味わいは、食べると笑みがこぼれます。
Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ
熱々の鉄板にて提供される、「Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ」。香ばしいガーリックと、とろけるチーズ、たこの旨みをプラス、ガツンとまろやかな味わいが癖になる美味しさ。
たこつくね串
たことお魚のおいしさをダブルで味わえる「たこつくね串」でお祭り気分♪ふわふわの削り節とさっぱりとした紅生姜がアクセントなり、ビールをおかわりしたくなりました。
Wのりマヨ
たこ焼を再オーダー！「Wのりマヨ」磯の風味豊かな “生海苔” をベースとした店舗仕込みの「海苔マヨソース」と “焼きのり” 、パリッと食感の麺で和フレーバーな味わい。
4個入りなのでシェアして食べると、異なる味わいを楽しめました。
【期間限定】LAマッケンチーズ(テイクアウト)
てりたま(テイクアウト)
たこ焼はテイクアウトも可能！お酒やお料理を楽しんだあとは自宅へのお土産としても便利です。お帰りまでにオーダーしておくと、スムーズにお持ち帰りできます。
1階の店頭でも、テイクアウトのたこ焼が購入できます。元町～三宮での食べ歩きや、お土産などにも便利です。
銀だこハイボール酒場 ピアザ神戸三宮店
兵庫県神戸市中央区北長狭通1-31-40
078-958-7267
営業時間
月～金 16:00～24:00（ラストオーダー 23:30）／土日祝 12:00～24:00 （ラストオーダー 23:30）
・旨塩ねぎまみれ：605円
・Neoもんじゃたこ焼ガーリックチーズ：528円
・とり皮棒 1本：187円
・たこつくね串(1本)：473円
・ぜったいうまい！！たこ焼(4個)：429円
※「ぜったいうまい！！たこ焼」は「マヨネーズ」か「からしマヨネーズ」をお選びいただけます。
・Wのりマヨ(4個)：539円
・チーズ明太子(4個)：462円
・角ハイボール：495円
・ザ・プレミアムモルツ：605円
・ブルーライチソーダ：528円
・大人のレモンスカッシュ：528円
・たこさん赤ウインナー 1本：308円
・【期間限定】LAマッケンチーズ(8個)：950円（テイクアウト価格）
※小袋チェダーチーズソース付き
・てりたま(8個)：810円（テイクアウト価格）