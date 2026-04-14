今回は、離婚後、モラハラ義母に反撃したエピソードを紹介します。

慰謝料の請求だけじゃ気が済まず…

「私のすることをことごとくけなしてきて、『掃除もまともにできないの？ 30点』『料理は10点』などと、点数化してくる義母が大嫌いでした。ちなみに夫も夫でモラハラがひどく、いつも義母の味方で、『この人と離婚したい』と思う日々が続いていました。

そして結婚から数年後、モラハラ夫と義母への我慢の限界を迎えた私は、離婚して2人に慰謝料を請求しました。ただ慰謝料の請求だけじゃ気が済まず、離婚が成立した後、義母への反撃として、義実家のポストに義母への手紙を投函したんです。

手紙には、これまで義母が私にしてきたひどいことの数々について、そしてそれによって私がどれだけ傷ついたかについて書きました。またこれまで義母に点数をつけられていたので、逆に義母の言動に点数をつけた用紙も入れました。『私が苦しんだ分、お返ししてあげる』という気持ちです」（体験者：30代女性・会社員／回答時期：2025年9月）

▽ 義母も義母ですが、夫も夫という感じですよね。離婚してさぞ清々したことでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。