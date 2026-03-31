◆米大リーグ ブルージェイズ２ー８ツインズ（１２日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

メジャー挑戦１年目のブルージェイズの岡本和真内野手（２９）は１２日（日本時間１３日）の本拠ツインズ戦で４打数無安打に終わり、開幕から５カード１５試合を終えた。１４試合に出場し、打率２割４厘、２本塁打、３打点。２４、２５年に巨人野手担当だった宮内孝太記者が開幕直前から現地で取材し、岡本の約３週間を「見た」。

想像以上に明暗のコントラストが激しい日々だった。３戦連続無安打に終わった試合後のクラブハウス。岡本は静かに言葉を絞り出していた。「日々、いいものを見つけられるように頑張りたい」。声のトーンとは裏腹に表情に焦燥感はない。むしろ未知の難問に挑むプレーヤーとしての鋭さが、目の奥底に宿っているようだった。

デビューは鮮烈だった。開幕戦でマルチ安打、３戦目には初本塁打。守備でも好プレーを連発し、念願の舞台で輝きを放った。開幕直後の好発進の裏には当然、入念な準備がある。キャンプでは早朝からハンドリングに励み、深い守備位置や滑る球への対応などを徹底した。生活面でも先に渡米したロッキーズ・菅野らの助言を生かし、炊飯器も用意。「（食事は）気にならない」と環境の変化に適応したように映った。

だが、最高峰の世界は一筋縄ではいかない。４月に入り、下降した。内角に食い込む１５０キロ超のシンカーに、外角へ逃げるスイーパーもある。弱点の研究も進む。昨季は２戦連続無安打が最長だった。トップレベルが集う場で、Ｈランプがともらない時間も過ごす。

立ち止まってはいない。左足の上げ幅や、打席の立ち位置も巨人時代から微調整。アナリストの言葉にも熱心に耳を傾ける。その試行錯誤は、感覚をメジャーの軌道や配球に合致させるために不可避な“産みの苦しみ”なのかもしれない。シュナイダー監督も「今季の前半は調整の時期。根本的な問題はない」と揺るがぬ信頼を口にする。

思い返せば巨人時代にこう語っていた。「野球は失敗のほうが多いんで、考えてばっか。『良かった』ってなるのは年に１０回ない。そのくらい苦労しながら、でもそれが僕らの仕事なのでそれが普通」。新たな壁と戦う日々。それも岡本にとって進化するための“普通”のプロセスと言える。

休養で出場がなかった１１日。取材の輪がほどけた後、まるで自らに言い聞かせるようにぽつりと言った。「シーズンは長いからね」。新たな旅路はまだ序章。岡本は異国でも冷静に、そして熱く、次の一振りに思考を巡らせている。

〇…岡本は１２日（日本時間１３日）、本拠でのツインズ戦に「５番・三塁」で２試合ぶりに先発出場し、４打数無安打１四球だった。初回２死三塁で四球を選び、出場試合では３戦ぶりに出塁。しかし、その後は３打席連続で得点圏に走者を置いて凡退した。９回１死一塁で迎えた５打席目は遊ゴロ併殺。メジャー初の３戦連続無安打になった。

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