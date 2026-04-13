hide with Spread Beaver、未発表デモ収録の映像作品発売「ひさびさの“新曲”お楽しみください」
hide with Spread Beaverが、ライブ映像作品『REPSYCLE THE REPSYCLED』を7月1日に発売することが決定した。
【画像】白熱のステージを作り上げたhide with Spread Beaverメンバーショット
同作は、hideさんの生誕60周年記念スペシャルBOX『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』のリリースを記念して、昨年5月2日、3日の2日間にわたり東京体育館で開催されたワンマンライブの模様を収録した2枚組Blu-ray作品。
ライブには、hide with Spread Beaverのほか、スペシャルゲストとしてPATA（X JAPAN）と木村世治（ZEPPET STORE）が参加。『REPSYCLE』に収録された最新リマスター版のオリジナルアルバム3枚から構築されたセットリストは、2日間を通して完結するという特別な構成で披露され、hideさんのボーカルとオリジナルメンバーによる生演奏の共演が実現した。
パッケージには、『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』および、同BOXから5月2日にCD単品としても発売されるオリジナルアルバム3作のリマスター盤に収録されなかった楽曲11曲を、最新リマスタリングで収録したスペシャルCD『REPSYCLE＋』を同梱。さらに、未発表のデモ音源「TECHNO POP」がボーナストラックとして収録される。同楽曲は1997年制作のデモ音源データをもとに、追加のフレーズなどは加えず当時の素材のみで再編集、再ミックスされた音源となっている。
また、昨年5月2日公演のVR映像を視聴できるシリアルコードと、『REPSYCLE＋』収録曲のハイレゾ音源をダウンロードできるコードも封入。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にはオリジナルVRゴーグルが付属する。予約受付もスタートしている。
■共同プロデューサー・I.N.A. コメント
“REPSYCLE”をテーマにしたスペシャルパッケージということで、当時のデモ音源をリサイクルして形にできないものかと思い立ち、数十年ぶりにデータのおもちゃ箱をひっくり返し、1997年に制作されたデモ音源「TECHNO POP」を発掘しました。
荒削りだった当時のトラックを現代の最新技術でブラッシュアップ、新たにミックスを施して、hideの初期衝動を“REPSYCLE”しました。ボーカルは仮歌のまま（歌詞がない状態）ですが、ひさびさの“新曲”お楽しみください。
【画像】白熱のステージを作り上げたhide with Spread Beaverメンバーショット
同作は、hideさんの生誕60周年記念スペシャルBOX『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』のリリースを記念して、昨年5月2日、3日の2日間にわたり東京体育館で開催されたワンマンライブの模様を収録した2枚組Blu-ray作品。
パッケージには、『REPSYCLE 〜hide 60th Anniversary Special Box〜』および、同BOXから5月2日にCD単品としても発売されるオリジナルアルバム3作のリマスター盤に収録されなかった楽曲11曲を、最新リマスタリングで収録したスペシャルCD『REPSYCLE＋』を同梱。さらに、未発表のデモ音源「TECHNO POP」がボーナストラックとして収録される。同楽曲は1997年制作のデモ音源データをもとに、追加のフレーズなどは加えず当時の素材のみで再編集、再ミックスされた音源となっている。
また、昨年5月2日公演のVR映像を視聴できるシリアルコードと、『REPSYCLE＋』収録曲のハイレゾ音源をダウンロードできるコードも封入。UNIVERSAL MUSIC STORE限定盤にはオリジナルVRゴーグルが付属する。予約受付もスタートしている。
■共同プロデューサー・I.N.A. コメント
“REPSYCLE”をテーマにしたスペシャルパッケージということで、当時のデモ音源をリサイクルして形にできないものかと思い立ち、数十年ぶりにデータのおもちゃ箱をひっくり返し、1997年に制作されたデモ音源「TECHNO POP」を発掘しました。
荒削りだった当時のトラックを現代の最新技術でブラッシュアップ、新たにミックスを施して、hideの初期衝動を“REPSYCLE”しました。ボーカルは仮歌のまま（歌詞がない状態）ですが、ひさびさの“新曲”お楽しみください。