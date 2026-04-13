モロッコリーグで衝撃のゴールが生まれた。（C）Getty Images

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　モロッコリーグで異次元のゴールが生まれた。

　現地４月12日に開催されたボトラ・プロの第12節でマグリブ・フェズは、ウィダード・カサブランカと対戦し、１−０で勝利した。

　この一戦で決勝点をマークしたのが、イドリス・エル・ジャバリだ。ペナルティアーク付近右でボールを受けると、そのまま迷わずラボーナでのシュートを選択。強烈なショットを突き刺した。

　味方も思わず頭を抱えた驚愕のゴラッソは、たちまちSNSでも注目を集め、ファンからは次のような声が上がっている。
 
「2026年のプスカシュ賞はもう決まりだ」
「彼はセンターバックだよ」
「AIかと疑うレベル」
「信じられない」
「狂ってる」
「サッカー史上最も美しいゴールの１つとして名を刻んだ」
「完全なる狂気」
「ありえないだろ」

　28歳DFの一撃が、世界を驚嘆させた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】モロッコリーグで生まれた異次元の“ラボーナ弾”！

 