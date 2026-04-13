「プスカシュ賞はもう決まりだ」エリア外から迷いなし！ モロッコリーグで生まれた異次元の“ラボーナ弾”にファン熱狂！「AIかと疑うレベル」「狂ってる」
モロッコリーグで異次元のゴールが生まれた。
現地４月12日に開催されたボトラ・プロの第12節でマグリブ・フェズは、ウィダード・カサブランカと対戦し、１−０で勝利した。
この一戦で決勝点をマークしたのが、イドリス・エル・ジャバリだ。ペナルティアーク付近右でボールを受けると、そのまま迷わずラボーナでのシュートを選択。強烈なショットを突き刺した。
味方も思わず頭を抱えた驚愕のゴラッソは、たちまちSNSでも注目を集め、ファンからは次のような声が上がっている。
「2026年のプスカシュ賞はもう決まりだ」
「彼はセンターバックだよ」
「AIかと疑うレベル」
「信じられない」
「狂ってる」
「サッカー史上最も美しいゴールの１つとして名を刻んだ」
「完全なる狂気」
「ありえないだろ」
28歳DFの一撃が、世界を驚嘆させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モロッコリーグで生まれた異次元の“ラボーナ弾”！
現地４月12日に開催されたボトラ・プロの第12節でマグリブ・フェズは、ウィダード・カサブランカと対戦し、１−０で勝利した。
この一戦で決勝点をマークしたのが、イドリス・エル・ジャバリだ。ペナルティアーク付近右でボールを受けると、そのまま迷わずラボーナでのシュートを選択。強烈なショットを突き刺した。
味方も思わず頭を抱えた驚愕のゴラッソは、たちまちSNSでも注目を集め、ファンからは次のような声が上がっている。
「2026年のプスカシュ賞はもう決まりだ」
「彼はセンターバックだよ」
「AIかと疑うレベル」
「信じられない」
「狂ってる」
「サッカー史上最も美しいゴールの１つとして名を刻んだ」
「完全なる狂気」
「ありえないだろ」
28歳DFの一撃が、世界を驚嘆させた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】モロッコリーグで生まれた異次元の“ラボーナ弾”！