ファミマ×森永製菓コラボスイーツ8種発売！ 人気の「ホットケーキまん」は初の“塩キャラメル”フレーバーで登場
「ファミリーマート」は、4月14日（火）から、森永製菓のロングセラーお菓子をイメージしたコラボ商品を、全国の店舗で発売する。
【写真】「生エンゼルパイ」や「小枝クレープ」もおいしそう！ 森永製菓コラボ商品全8種一覧
■ロングセラー商品をイメージ
今回「森永コラボ」キャンペーンから登場するのは、「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」のおなじみの味わいを表現したスイーツ、中華まんなど限定スイーツ8種類。
ラインナップには、ホイップとマシュマロをビスケットでサンドしたチルドデザートの「生エンゼルパイ」をはじめ、キャラメル風味のプリンとキャラメルソースを組み合わせ、「森永ミルクキャラメル」の味わいに仕上げたプリンや、「小枝」をイメージしチョコ掛けアーモンドパフをトッピングしたクレープなどがそろう。
また、2021年以降、毎年数量限定で発売し期間限定スイーツ系中華まんの初週販売数No．1を5年連続で記録している「森永製菓監修ホットケーキまん」は、初の“塩キャラメル”フレーバーで登場。森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングをふんわり食感の生地で包んだ、あまじょっぱい味わいの一品も注目だ。
【写真】「生エンゼルパイ」や「小枝クレープ」もおいしそう！ 森永製菓コラボ商品全8種一覧
■ロングセラー商品をイメージ
今回「森永コラボ」キャンペーンから登場するのは、「森永ミルクキャラメル」や「エンゼルパイ」のおなじみの味わいを表現したスイーツ、中華まんなど限定スイーツ8種類。
ラインナップには、ホイップとマシュマロをビスケットでサンドしたチルドデザートの「生エンゼルパイ」をはじめ、キャラメル風味のプリンとキャラメルソースを組み合わせ、「森永ミルクキャラメル」の味わいに仕上げたプリンや、「小枝」をイメージしチョコ掛けアーモンドパフをトッピングしたクレープなどがそろう。
また、2021年以降、毎年数量限定で発売し期間限定スイーツ系中華まんの初週販売数No．1を5年連続で記録している「森永製菓監修ホットケーキまん」は、初の“塩キャラメル”フレーバーで登場。森永キャラメルソースと、ロレーヌ岩塩を使用した塩キャラメルフィリングをふんわり食感の生地で包んだ、あまじょっぱい味わいの一品も注目だ。